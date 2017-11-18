Воронежская пенсионерка выиграла в лотерею 506 миллионов рублей

Воронеж, 18 ноября. Жительница Воронежской области и ее дочь 5 ноября выиграли 506 миллионов рублей в лотерею, говорится в сообщении на сайте «Столото».

Пенсионерка Наталья В. из Воронежской области и ее взрослая дочь намерены потратить свой выигрыш в лотерею на помощь родственникам. У родных и близких победителей накопилось много проблем, которые можно решить финансово. Победительница сообщила, что лотерейный билет с номерами проверяла внучка.

Девочка сказала, что билет не выиграл. Женщина решила перепроверить номера на сайте и оказалась, что ее комбинация цифр была счастливой.