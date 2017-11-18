Эрмитаж и фонд Ага Хана объединились для сохранения наследия Сирии

Санкт-Петербург, 18 ноября. Государственный музей Эрмитаж и фонд Ага Хана объединят усилия для сохранения культурного наследия Сирии. В субботу директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и гендиректор по развитию фонда Луис Монреаль подписали меморандум о сотрудничестве.

«Фонд осуществляет огромную работу по сохранению культурного наследия на Ближнем и Среднем Востоке — это Афганистан, Ирак, Сирия. Нам есть что предложить вместе сирийскому правительству», — отметил он.

Эрмитаж и фонд Ага Хана будут работать вместе с министерством культуры Сирии и сирийским фондом по развитию музеев. Особое внимание планируется уделить Пальмире, Дамаску и Алеппо. Речь идет не только об обмене опытом в вопросах музейного дела, археологии и реставрации, но и о проведении технической экспертизы исторических объектов.

Как сообщает Газета.Ру, в субботу Россия передала сирийскому послу 3D-макет Пальмиры, которая была разрушена террористами. Дипломат поблагодарил Москву за оказываемую ею поддержку.