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Эрмитаж и фонд Ага Хана объединились для сохранения наследия Сирии
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    Эрмитаж и фонд Ага Хана объединились для сохранения наследия Сирии

    18:11  18 Ноября 2017
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    Эрмитаж и фонд Ага Хана объединились для сохранения наследия Сирии

    Санкт-Петербург, 18 ноября. Государственный музей Эрмитаж и фонд Ага Хана объединят усилия для сохранения культурного наследия Сирии. В субботу директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и гендиректор по развитию фонда Луис Монреаль подписали меморандум о сотрудничестве.

    «Фонд осуществляет огромную работу по сохранению культурного наследия на Ближнем и Среднем Востоке — это Афганистан, Ирак, Сирия. Нам есть что предложить вместе сирийскому правительству», — отметил он.

    Эрмитаж и фонд Ага Хана объединились для сохранения наследия Сирии

    Эрмитаж и фонд Ага Хана будут работать вместе с министерством культуры Сирии и сирийским фондом по развитию музеев. Особое внимание планируется уделить Пальмире, Дамаску и Алеппо. Речь идет не только об обмене опытом в вопросах музейного дела, археологии и реставрации, но и о проведении технической экспертизы исторических объектов.

     Как сообщает Газета.Ру, в субботу Россия передала сирийскому послу 3D-макет Пальмиры, которая была разрушена террористами. Дипломат поблагодарил Москву за оказываемую ею поддержку.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #алеппо #дамаск #пальмира #эрмитаж #культурное наследие
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