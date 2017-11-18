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Политика
Прекратим поставки Польше: Пушков ответил Варшаве, призвавшей ЕС отказаться от газа РФ
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    Главные новости 18 ноября

    19:00  18 Ноября 2017
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    Главные новости 18 ноября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 18 ноября.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о 60 ложных звонках. Анонимы рассказали о 50 взрывных устройствах, заложенных по пути следования президентского кортежа в Петербурге. Песков рассказал о попытках «заминировать» путь следования кортежа Путина в Петербурге.

    Новейший российский самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 совершил свой первый полет. Россияне оставили множество положительных отзывов о многофункциональном «летающем радаре». «Знатный зверюга»: россияне остались в восторге от нового А-100.

    Актер Сергей Салеев, о смерти которого стало известно накануне, незадолго до гибели опубликовал философскую записку в социальной сети. Опубликована написанная перед смертью записка актера Салеева.

    Сирия, 18 ноября. ВВС Израиля совершают полеты над сирийско-ливанской границей; протурецкие группировки обстреляли Африн; Турция продолжает стягивать войска к сирийской границе. Сирия новости 18 ноября 07.00: ВВС Израиля совершают полеты над сирийско-ливанской границей; протурецкие группировки обстреляли Африн.

    Сорвавшие накануне концерт российского актера и художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина, украинские радикалы угрожают не дать выступить в Одессе и певцу Максу Барских. Украинские радикалы угрожают сорвать концерт Барских в Одессе.

    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что причиной обострения отношений между Украиной и Польшей является то, что Варшава продолжает считать Украину частью СССР. Эксперт попытался объяснить причину обострения отношений Украины и Польши.

    СМИ раскрыли новые подробности смерти 48-летнего российского актера Сергея Салеева. Поклонники артиста узнали о гибели своего кумира только после того, как в соцсетях появились фотографии его осиротевших питомцев. СМИ раскрыли подробности гибели актера Сергея Салеева.

    Уфологи при изучении снимка, сделанного при высадке космической миссии США на Луну в 1969 году, обнаружили доказательство фальсификации события. Уфологи представили новое доказательство фальсификации высадки США на Луну в 1969 году.

    Военные источники передали слова сбежавшего в Турцию спикера SDF Талала Сило о том, что курдским Демократическим силам Сирии вскоре придет конец. Что именно означает это заявление бывшего представителя курдов? Об этом — в статье ФАН. Сирия против Курдистана: бывший спикер SDF предрек курдам конец — их погубят связи с ИГ1 (запрещено в РФ) и США.

    США продолжат борьбу «за справедливость» в Сирии одни, если Совет Безопасности ООН не сможет согласовать единый план действий по отношению к «виновным» в проведении химатак в САР, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Сирия: США намерены «бороться за справедливость» без Совбеза ООН.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #сирия #польша #иг #оон #игил #песков #луна #уфологи #африн #салеев
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