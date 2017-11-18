Сирия, 18 ноября. Контрнаступление исламистов «Нусры»*** и «Джейш Аль-Изза» в северной части Хамы было отбито. Боевики открыли огонь по городу Дамаск. Десятки ИГИЛовцев были уничтожены во время штурма города Рава в провинции Аль-Анбар, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают прикрытие САА и ее союзникам в окрестностях города Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре; оказали поддержку САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции боевиков у населенного пункта Хараста в Восточной Гуте Дамаска; провели ответный обстрел позиций радикалов в северной части Хомса; отбили контрнаступление радикалов к северо-востоку от Хамы.

«Исламское государство»: атаковало КПП «Хашд Аш-Шааби» к югу от Багдада в Ираке; потеряло десятки солдат в боях с ВС Ирака у города Рава в провинции Аль-Анбар.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла огонь по району Ад-Дувела в городе Дамаск; утверждает, что исламисты обили атаку САА на юго-западе провинции Дамаск; обстреляла населенные пункты Кирбат Сахи и Кафр Нан на севере Хомса.

Курды: подверглись обстрелам ИГ1 в районе поля Аль-Омар юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Не утихают вооруженные столкновения между радикалами исламистских группировок и Сирийской арабской армией (САА) в районе Восточной Гуты. Военный источник в соцсети Twitter (Motawasset) сообщает о минометном обстреле района Ад-Дувела в Дамаске. Сведения о возможных пострадавших пока уточняются. После ударов боевиков войска САР совместно с проасадовскими ополченцами-шиитами пошли в атаку в районе населенного пункта Хараста, сообщает информационное агентство Al Manar News. В результате ожесточенных боев десятки радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1 и союзных ей формирований были ликвидированы или получили ранения.

Одновременно с этим правительственные подразделения предприняли попытку наступления в районе населенного пункта Бейт Джинн, расположенного на юго-западе провинции. По неподтвержденным сведениям информагентства Syrian Revolution News Network, связанного с «Ан-Нусрой», атака САА была отбита.

Провинция Хомс

В северной части провинции продолжается противостояние между армией Башара Асада и боевиками террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Как передает Twitter-канал (haidarrazoq), минометным обстрелам боевиков подверглись населенные пункты Кирбат Сахи и Кафр Нан, находящиеся под контролем войск САР на севере Хомса. В ответ артиллерия правительственных сил открыла огонь по опорным пунктам исламистов недалеко от деревень Кассин и Ард Ад-Дмейни, сообщает военный источник в сети Telegram (SRNN2011).

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно данным ливанского новостного агентства U-News Agency, правительственные войска, действуя под прикрытием российских военных самолетов, продолжают зачищать последние оставшиеся под контролем ИГИЛовцев территории в окрестностях стратегического города Абу Кемаль.

Между тем, как сообщает военный источник в Twitter (Terror_Monitor), ссылаясь на подконтрольное «Исламскому государству» агентство новостей «Аль-Амак», террористы опубликовали несколько фотографий, на которых запечатлен ракетный обстрел боевиками позиций курдских отрядов вблизи комплекса нефтяных месторождений Аль-Омар. О потерях со стороны Демократической армии Сирии**** (SDF) не сообщается.

Провинция Идлиб

Оппозиционное информационное агентство Masar Press Net заявляет, что российские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по укрепленным районам боевиков вблизи населенного пункта Мариаб на юго-востоке региона. Ранее также поступала информация о боевых вылетах сирийских ВВС в данном районе. Тем не менее правительственные новостные порталы данные сведения пока не подтверждали. Напомним, наиболее ожесточенные столкновения в настоящий момент отмечаются на севере соседней провинции Хама.

Провинция Хама

Новостной портал Al Masdar News сообщает о том, что боевики группировок «Джейш Аль-Изза» и «Хайят Тахрир Аш-Шам», противостоящие силам САР к северо-востоку от Хамы, начали контрнаступление в районе населенных пунктов, недавно освобожденных Сирийской арабской армией и Национальными силами обороны****** (NDF) благодаря российским ВКС. Тем не менее, как передают военные источники AMN, продвинуться радикалам не удалось. Кроме того, боевики понесли значительные потери в живой силе и военной технике в результате авиаударов ВКС РФ.

В свою очередь, подконтрольное «Ан-Нусре» информагентство Syrian Revolution News Network заявляет, что атака была проведена правительственной армией и была отбита. При этом якобы было убито не менее 18 военнослужащих САА. Однако подтверждения данные сведения не получили.

Ирак

Очередное нападение террористов «Исламского государства»1 произошло недалеко от Багдада. По сведениям новостного агентства Al Sumaria News, один боец проправительственных ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби» был убит, еще двое получили ранения в результате нападения неизвестных боевиков на контрольно-пропускной пункт Сил народной мобилизации в районе поселения Арсан. Несмотря на то, что террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность на произошедшее, местные активисты утверждают, что виновными являются боевики одной из «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Между тем стало известно, что во время проведения военной операции по освобождению города Рава — последнего оплота ИГИЛ в провинции Аль-Анбар — десятки боевиков ИГ были уничтожены. Напомним, о начале зачистки территории Аль-Анбара было объявлено в начале этого месяца. Пограничный город Аль-Каим был взят в рекордные сроки. Данные населенные пункты находились под контролем ИГИЛ с 2014 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)