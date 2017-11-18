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Россия
Шойгу рассказал о высокой эффективности взаимодействия между ведомствами
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    Шойгу рассказал о высокой эффективности взаимодействия между ведомствами

    17:46  18 Ноября 2017  /обновлено: 17:46  18 Ноября 2017
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    Шойгу рассказал о высокой эффективности взаимодействия между ведомствами правительства

    Москва, 18 ноября. Налаженная система межведомственного взаимодействия позволила организовать интенсивные грузовые поставки в Сирию, а также снизить расходы Минобороны и ускорить обмен с регионами сведениями, составляющими государственную тайну.

    Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил в пятницу в ходе III Межведомственной научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия».

    Эффективное межведомственное взаимодействие обеспечило возможности для доставки грузов в самые отдаленные районы Сирии в очень короткие сроки.

    «Могу сказать, что в среднем у нас в сутки доставляется в САР примерно 2 тысячи тонн. Это, конечно, требует больших усилий и, в том числе, работы управленческого звена Национального центра управления обороной РФ», — заявил министр.

    Внутри страны налаженная система межведомственного взаимодействия позволила Минобороны ежегодно экономить до 4 млрд рублей на услугах ЖКХ, а также ускорить обмен с регионами сведениями, составляющими государственную тайну.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сирия #шойгу #правительство рф #взаимодействие
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