Сирия: Джонсона возмутила остановка механизма ООН-ОЗХО

Лондон, 18 ноября. Комиссия ОЗХО-ООН, которая занималась расследованием случаев применения химического оружия в Сирии, прекратила свою работу, так как срок действия ее мандата официально истек.

Власти Великобритании в субботу выразили возмущение в связи с решением России заблокировать резолюцию по продлению мандата ОЗХО в Сирии. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон не позволит остановить расследование.

«Великобритания не позволит остановить работу Совместного механизма с международными партнерами, чтобы привлечь к ответу тех, кто несет ответственность за использование химоружия», — пишет он в Twitter.

Напомним, что в прошлом докладе Организация по запрещению химического оружия возложила ответственность на Дамаск за инцидент в Хан-Шейхуне. Власти Сирии опровергли эти обвинения, а Россия назвала доклад непрофессиональным.