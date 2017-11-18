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Политика
Сирия: Джонсона возмутила остановка механизма ООН-ОЗХО
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    Сирия: Джонсона возмутила остановка механизма ООН-ОЗХО

    17:44  18 Ноября 2017
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    Сирия: Джонсона возмутила остановка механизма ООН-ОЗХО

    Лондон, 18 ноября. Комиссия ОЗХО-ООН, которая занималась расследованием случаев применения химического оружия в Сирии, прекратила свою работу, так как срок действия ее мандата официально истек.

    Власти Великобритании в субботу выразили возмущение в связи с решением России заблокировать  резолюцию по продлению мандата ОЗХО в Сирии. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон не позволит остановить расследование.

    Сирия: Джонсона возмутила остановка механизма ООН-ОЗХО

    «Великобритания не позволит остановить работу Совместного механизма с международными партнерами, чтобы привлечь к ответу тех, кто несет ответственность за использование химоружия», — пишет он в Twitter.

    Напомним, что в прошлом докладе Организация по запрещению химического оружия возложила ответственность на Дамаск за инцидент в Хан-Шейхуне. Власти Сирии опровергли эти обвинения, а Россия назвала доклад непрофессиональным.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сирия #великобритания #джонсон #озхо
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