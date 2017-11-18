Умер основатель AC/DC Малькольм Янг

Москва, 18 ноября. Скончался основатель австралийской группы AC/DC Малькольм Янг, музыканту было 64 года, говорится в сообщении на странице коллектива в Facebook.

На 65-м году жизни ушел из жизни известный австралийский музыкант Малькольм Янг.

«Сегодня с глубокой грустью группа AC/DC сообщает, что Малькольм Янг скончался», — отмечается в сообщении на странице группы.

Как сообщают западные СМИ, причиной смерти артиста стала деменция. Напомним, что коллектив образовался в столице Австралии в 1973 году. Его создали братья Ангус и Малькольм Янг. Поклонники творчества Малькольма Янга приносят свои соболезнования родственникам и друзьям в связи с безвременным уходом кумира.