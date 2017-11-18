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Умер основатель AC/DC Малькольм Янг
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    Умер основатель AC/DC Малькольм Янг

    17:50  18 Ноября 2017
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    Умер основатель AC/DC Малькольм Янг

    Москва, 18 ноября. Скончался основатель австралийской группы AC/DC Малькольм Янг, музыканту было 64 года, говорится в сообщении на странице коллектива в Facebook.

    На 65-м году жизни ушел из жизни известный австралийский музыкант Малькольм Янг. 

    «Сегодня с глубокой грустью группа AC/DC сообщает, что Малькольм Янг скончался», — отмечается в сообщении на странице группы.

    Как сообщают западные СМИ, причиной смерти артиста стала деменция. Напомним, что коллектив образовался в столице Австралии в 1973 году. Его создали  братья Ангус и Малькольм Янг. Поклонники творчества Малькольма Янга приносят свои соболезнования родственникам и друзьям в связи с безвременным уходом кумира.

    Автор: Ирина Селезнева
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