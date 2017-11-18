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День ракетных войск и артиллерии России: когда отмечается, история и традиции, праздничный салют
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    День ракетных войск и артиллерии России: когда отмечается, история и традиции, праздничный салют

    18:32  18 Ноября 2017
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    День ракетных войск и артиллерии: когда отмечается, история и традиции, праздничный салют

    Приближается один из профессиональных праздников российских военных — День ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации, который берет свое начало из героических времен Великой Отечественной войны.

    Когда отмечается День ракетных войск и артиллерии ВС РФ

    Этот праздник отмечается ежегодно 19 ноября.

    День ракетных войск и артиллерии — история праздника

    День ракетных войск и артиллерии связан с героической историей Великой Отечественной войны. Именно артиллерия сыграла важнейшую роль как во всей войне, так и в одной из ее важнейших операций — в разгроме Советской армией немецко-фашистских войск под Сталинградом.

    Первый этап Сталинградской битвы начался 19 ноября 1942 года с мощнейшей артподготовки, когда позиции немецких войск были буквально накрыты шквалом артиллерийского огня, что дало возможность пехоте и танкам прорвать оборону противника, а затем перейти в наступление.

    Первый этап Сталинградской битвы начался 19 ноября 1942 года с мощнейшей артподготовки

    В память о подвиге советских артиллеристов в Сталинградской битве уже в октябре 1944 года был учрежден праздник — День артиллерии, который стали отмечать 19 ноября.

    А в 1964 году этот памятный день получил новое название — День ракетных войск и артиллерии.

    Праздник сохранился и в современной российской армии, что было подтверждено указом президента РФ от 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ».

    Современные традиции праздника

    Сегодня ракетные войска и артиллерия — это один из родов сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

    Основная задача артиллерии и ракетных войск во время войны — огневое и ядерное поражение противника. В мирное время ракетчики и артиллеристы стоят на страже покоя граждан России, защищая рубежи нашей Родины.

    Современные традиции праздника

    В День ракетных войск и артиллерии традиционно проводятся торжественные построения, парады и марши. В ходе праздничных мероприятий чествуют как действующих военнослужащих — ракетчиков и артиллеристов, так и ветеранов этих родов войск.

    Праздник любят не только военные, но и все россияне — дело в том, что в этот день в городах вечером традиционно гремят артиллерийские салюты.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #день ракетных войск и артиллерии #праздник #салют
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