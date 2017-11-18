Путин пообещал студентке в Крыму помочь издать книгу об Александре III

Ялта, 18 ноября. Президент России Владимир Путин пообещал помочь студентке журфака издать книгу, посвященную императору Александру III. Об этом он заявил во время встречи с молодежью в Ялте.

В ходе беседы одна из студенток местного филиала МГУ рассказала президенту, что хочет собрать книгу из повестей и стихотворений, в которых упоминается Александр III. Путин в ответ сказал, что поможет девушке найти спонсора для издания книги.

Напомним, что в субботу президент РФ Владимир Путин посетил Ялту, где принял участие в открытии памятника Александру III. Глава государства рассказал о вкладе, который император внес в развитие экономики страны, а также отметил его роль в укреплении позиций России на мировой арене. После официальной церемонии президент встретился со студентами и ответил на их вопросы.

Владимир Путин. Биография.