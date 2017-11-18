Новости Украины: подробности скандала с Райкиным, США вспомнили о «голодоморе»

Новости Украины, 18 ноября. В Одесском театре с удивлением отметили, что раньше никого не волновали слова Райкина про Крым. Подробности срыва концерта Константина Райкина в Одессе. ООН дала Киеву десятки предписаний по соблюдению прав человека. Госдеп поддержал Украину в связи с годовщиной «голодомора». Украину пока не хотят видеть в НАТО из-за коррупции.

Подробности срыва концерта Константина Райкина в Одессе

Полиция Украины сочла хулиганством срыв моноспектакля российского актера и режиссера Константина Райкина в Одессе. Концерт был прерван после того, как в зал ворвались националисты, устроившие дебош. Радикалы выразили протест в связи с позицией Райкина по Крыму, воссоединение которого с Россией он одобрил еще в 2014 году.

В Одесском академическом музыкально-драматическом театре, где должно было состояться выступление Райкина, заявили, что артист играет свои спектакли на этой площадке уже не первый год, и раньше все проходило гладко.

«Уже не в первый раз Райкин в нашем театре, — цитирует слова сотрудницы театра RT. — Но почему-то раньше никого не волновало, что он сказал про Крым. А именно вчера возникла эта непонятная ситуация. Зачем это было сделано?»

По словам собеседницы агентства, беспорядки, устроенные националистами, длились около 40 минут, и многие зрители были напуганы, особенно когда протестующие попытались прорваться на сцену.

«Райкин извинился перед публикой и сказал: «Встретимся в другой раз». Возмущенных не было, все ему аплодировали, кричали «браво», вручили цветы и мирно разошлись по домам», — рассказала женщина.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, впрочем, считает, что скандал в Одессе мог быть пиар-ходом самого Константина Райкина, у которого есть серьезные проблемы в России.

В ООН дали рекомендации Украине по правам человека

Сотрудники Универсального периодического обзора Организации Объединенных наций разработали 190 рекомендаций для Украины, касающиеся ситуации с правами человека в этой стране, сообщают украинские СМИ.

Докладчиками по ситуации с правами человека на Украине выступили представители Нидерландов, Грузии и Руанды. Также Украине были заданы дополнительные вопросы представителями еще 11 стран.

По результатам дискуссии Украине было направлено 190 рекомендаций, о реакции на которые она должна будет отчитаться не позднее марта 2018 года.

Госдеп выразил поддержку Украине в связи с годовщиной «голодомора»

Госдепартамент США выразил поддержку Украине в связи с годовщиной так называемого «голодомора». Напомним, 25 ноября на Украине проходит День памяти жертв голодоморов, в этом году отмечается 85-летие этой трагедии.

В связи с этим в госдепе отметили, что миллионы украинцев, «умерли от голода в начале 1930-х годов в результате жестокой политики СССР при Сталине».

«Мы вспоминаем эту трагедию, созданную Советским Союзом, и осуждаем попытки отрицать ее как исторический факт», — заявили в госдепе.

Ранее с аналогичным документом выступил американский конгресс, допустив значительное передергивание фактов и данных о погибших.

Отметим, жертвами голода, разразившегося в начале 1930-х годов во многих районах СССР, по разным оценкам стали несколько миллионов человек. На Украине эти события назвали «голодомором», в Киеве на официальном уровне считают, что это якобы был геноцид по отношению к украинцам со стороны властей СССР. Эту точку зрения разделяют и в некоторых западных странах. Россия, не отрицая факт массового голода в СССР в начале 1930-х годов и осуждая тогдашнюю политику советских властей, не признает эти события геноцидом.

Генсек НАТО заявил о неготовности Украины к вступлению в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме по международной безопасности в канадском Галифаксе, заявил, что Украина и Грузия пока не готовы к вступлению в альянс, в том числе из-за коррупции.