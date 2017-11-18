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Происшествия
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Украина
Новости Украины: подробности скандала с Райкиным, США вспомнили о «голодоморе»
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    Новости Украины: подробности скандала с Райкиным, США вспомнили о «голодоморе»

    17:27  18 Ноября 2017
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    Новости Украины: подробности скандала с Райкиным, США вспомнили о «голодоморе»

    Новости Украины, 18 ноября. В Одесском театре с удивлением отметили, что раньше никого не волновали слова Райкина про Крым. Подробности срыва концерта Константина Райкина в Одессе. ООН дала Киеву десятки предписаний по соблюдению прав человека. Госдеп поддержал Украину в связи с годовщиной «голодомора». Украину пока не хотят видеть в НАТО из-за коррупции.

    Подробности срыва концерта Константина Райкина в Одессе

    Полиция Украины сочла хулиганством срыв моноспектакля российского актера и режиссера Константина Райкина в Одессе. Концерт был прерван после того, как в зал ворвались националисты, устроившие дебош. Радикалы выразили протест в связи с позицией Райкина по Крыму, воссоединение которого с Россией он одобрил еще в 2014 году.

    В Одесском академическом музыкально-драматическом театре, где должно было состояться выступление Райкина, заявили, что артист играет свои спектакли на этой площадке уже не первый год, и раньше все проходило гладко.

    «Уже не в первый раз Райкин в нашем театре, — цитирует слова сотрудницы театра RT. — Но почему-то раньше никого не волновало, что он сказал про Крым. А именно вчера возникла эта непонятная ситуация. Зачем это было сделано?»

    Подробности срыва концерта Константина Райкина в Одессе

    По словам собеседницы агентства, беспорядки, устроенные националистами, длились около 40 минут, и многие зрители были напуганы, особенно когда протестующие попытались прорваться на сцену.

    «Райкин извинился перед публикой и сказал: «Встретимся в другой раз». Возмущенных не было, все ему аплодировали, кричали «браво», вручили цветы и мирно разошлись по домам», — рассказала женщина.

    Депутат Госдумы Виталий Милонов, впрочем, считает, что скандал в Одессе мог быть пиар-ходом самого Константина Райкина, у которого есть серьезные проблемы в России.

    В ООН дали рекомендации Украине по правам человека

    Сотрудники Универсального периодического обзора Организации Объединенных наций разработали 190 рекомендаций для Украины, касающиеся ситуации с правами человека в этой стране, сообщают украинские СМИ.

    Докладчиками по ситуации с правами человека на Украине выступили представители Нидерландов, Грузии и Руанды. Также Украине были заданы дополнительные вопросы представителями еще 11 стран.

    По результатам дискуссии Украине было направлено 190 рекомендаций, о реакции на которые она должна будет отчитаться не позднее марта 2018 года.

    В ООН дали рекомендации Украине по правам человека

    Госдеп выразил поддержку Украине в связи с годовщиной «голодомора»

    Госдепартамент США выразил поддержку Украине в связи с годовщиной так называемого «голодомора». Напомним, 25 ноября на Украине проходит День памяти жертв голодоморов, в этом году отмечается 85-летие этой трагедии.

    В связи с этим в госдепе отметили, что миллионы украинцев, «умерли от голода в начале 1930-х годов в результате жестокой политики СССР при Сталине».

    «Мы вспоминаем эту трагедию, созданную Советским Союзом, и осуждаем попытки отрицать ее как исторический факт», — заявили в госдепе.

    В Госдепе выразили поддержку Украине в связи с годовщиной «голодомора»

    Ранее с аналогичным документом выступил американский конгресс, допустив значительное передергивание фактов и данных о погибших.

    Отметим, жертвами голода, разразившегося в начале 1930-х годов во многих районах СССР, по разным оценкам стали несколько миллионов человек. На Украине эти события назвали «голодомором», в Киеве на официальном уровне считают, что это якобы был геноцид по отношению к украинцам со стороны властей СССР. Эту точку зрения разделяют и в некоторых западных странах. Россия, не отрицая факт массового голода в СССР в начале 1930-х годов и осуждая тогдашнюю политику советских властей, не признает эти события геноцидом.

    Генсек НАТО заявил о неготовности Украины к вступлению в альянс

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме по международной безопасности в канадском Галифаксе, заявил, что Украина и Грузия пока не готовы к вступлению в альянс, в том числе из-за коррупции.

    «Для того, чтобы стать членом НАТО, необходимо соблюдать стандарты организации, — отметил Столтенберг. — Украина и Грузия пока не реформированы должным образом, им нужно модернизировать оборонные структуры, побороть коррупцию и укрепить демократические институты».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #украина #нато #одесса #райкин #голодомор
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