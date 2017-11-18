Сирия в трактовке США: РФ «не уважает» жертв химатак, но спонсоры боевиков наведут «справедливость»

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Ники Хейли заявила о том, что если члены Совета безопасности не придут к соглашению относительно продления миссии ООН-ОЗХО, то Соединенные Штаты готовы в одиночку «вести борьбу за справедливость в Сирии». Напомним, накануне российская сторона вновь воспользовалась правом вето и заблокировала продление мандата миссии Совместного механизма расследования случаев применения химического оружия в САР.

В Белом доме, кроме того, заявили, что Москва, вновь накладывая запрет на работу Организации по запрещению химического орудия и ООН в Сирии, демонстрирует неуважение к жертвам химических атак. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, комментируя данное высказывание официального Вашингтона, отметил, что и сам подписался бы под каждым словом данного заявления, если оно было бы обращено к самим Штатам. По его мнению, Соединенные Штаты только с тем и инициировали совместную миссию ОЗХО-ООН, чтобы подтянуть надуманные доказательства, которые послужили бы оправданием действий самого Вашингтона. Напомним, силы США нанесли ракетный удар «Томагавками» по сирийской базе «Шайрат» с ответ на химатаку, якобы устроенную официальным Дамаском.

Недавно представители Минобороны РФ и МИДа России в ходе совместного заседания обсудили отчет миссии ООН-ОЗХО о событии в городе Хан Шейхун, которое унесло жизни более 80 человек. Этот доклад был признан «любительским», также было обнаружено множество фактических несоответствий. Таким образом, именно качество работы экспертов ОЗХО и ООН стало главной причиной использования Россией своего права вето в Совбезе.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков убежден, что представленный членами миссии СМР отчет не просто дилетантский, но совершенно некомпетентный и дезинформирующий. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) он подчеркнул, что западные эксперты даже элементарно не взяли необходимых проб почвы в ходе расследования инцидента в сирийской провинции Идлиб.

«Тот доклад, который был подготовлен совместным механизмом ОЗХО и ООН не вызывает никакого доверия, на его основании нельзя сделать каких-то серьезных выводов. Эксперты миссии даже не побывали в Хан Шейхуне, и уже один этот факт дискредитирует весь их отчет. Российская сторона требовала, что они посетили Идлиб, но эксперты ответили, что, мол, мы не можем, потому что нет гарантий нашей безопасности. Это несколько забавно, так как тот район как раз якобы контролирует так называемая вооруженная оппозиция, о которой так беспокоится Запад. Почему же тогда она не может предоставить западным экспертам гарантий безопасности?», — заметил наш собеседник.

Представители РФ также настаивали на том, чтобы члены миссии ОЗХО-ООН посетили базу «Шайрат», с которой вылетели самолеты ВВС САР, будто бы нанесшие удар боеприпасами с отравляющими веществами по провинции Идлиб, напомнил Андрей Онтиков. Однако и это не принесло пользы.

«Россия настаивала, чтобы эксперты совместной миссии приехали на аэродром «Шайрат». Было приложено немало усилий, и все же их удалось уговорить, однако уже в тот момент, когда они оказались на базе и их попросили взять нужные пробы, члены комиссии ООН-ОЗХО заявили, что не уполномочены для этого. Таким образом, выходит, что даже такие базовые вещи в рамках их расследования сделаны не были. Однако ответственность была возложена на сирийские власти. Поэтому, естественно, что российская сторона не доверяет этому докладу и блокирует любого рода резолюции, в которых идет речь о продлении этой миссии с существующим мандатом без каких-либо изменений», — подчеркнул Андрей Онтиков.

Заявления официальных лиц Соединенных Штатов, которые, пытаясь воспользоваться данной новостью, представляют ситуация в искаженном свете, разумеется, не стоит воспринимать всерьез, уверен собеседник ФАН. Это происходит в рамках информационной кампании против РФ и законного правительства Сирии.