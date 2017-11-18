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Украина
СБУ заявила о задержании подозреваемого в убийстве редактора Forbes
Украина
СБУ заявила о задержании подозреваемого в убийстве редактора Forbes
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    СБУ заявила о задержании подозреваемого в убийстве редактора Forbes

    16:50  18 Ноября 2017
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    СБУ заявила о задержании подозреваемого в убийстве редактора Forbes

    Киев, 18 ноября. Служба безопасности Украина заявила о задержании уроженца Чечни, подозреваемого в убийстве редактора русскоязычной версии журнала Forbes Пола Хлебникова.

    «По информации Интерпола, иностранец участвовал в совершении ряда заказных убийств, в частности, главного редактора русского издания Forbes — гражданина США Пола Хлебникова», — сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

    В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому с последующей его экстрадицией.

    СБУ заявила о задержании подозреваемого в убийстве редактора Forbes

    Согласно информации Интерпола, в 2013 году россиянин сбежал из зала суда в норвежском городе Сандвик и скрылся от следствия, после серии краж автомобилей Франция объявила его в международный розыск.  Отметим, что задержанный также подозревается в убийстве заместителя председателя — руководителя аппарата правительства Чечни в 2001-2003 годах.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #убийство #сбу #задержание #хлебников #подозреваемый
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