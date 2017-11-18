СБУ заявила о задержании подозреваемого в убийстве редактора Forbes

Киев, 18 ноября. Служба безопасности Украина заявила о задержании уроженца Чечни, подозреваемого в убийстве редактора русскоязычной версии журнала Forbes Пола Хлебникова.

«По информации Интерпола, иностранец участвовал в совершении ряда заказных убийств, в частности, главного редактора русского издания Forbes — гражданина США Пола Хлебникова», — сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому с последующей его экстрадицией.

Согласно информации Интерпола, в 2013 году россиянин сбежал из зала суда в норвежском городе Сандвик и скрылся от следствия, после серии краж автомобилей Франция объявила его в международный розыск. Отметим, что задержанный также подозревается в убийстве заместителя председателя — руководителя аппарата правительства Чечни в 2001-2003 годах.