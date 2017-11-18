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Протестующие разбили голову начальнику полиции в Одессе
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    Протестующие разбили голову начальнику полиции в Одессе

    16:40  18 Ноября 2017
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    Протестующие разбили голову начальнику полиции в Одессе

    Одесса, 18 ноября. Глава одесской полиции Дмитрий Головин пострадал в столкновении с участниками акции протеста против вырубки деревьев в заброшенном Летнем театре.

    Как сообщают местные СМИ, порядка 200 активистов собрались на акцию протеста около Летнего театра. К протестующим приехал директор компании-арендатора данной территории, который пообщался с людьми и уехал.

    После того, как участники акции сняли ворота Летнего театра, начальник полиции города Дмитрий Головин попытался толпу, однако люди стали его толкать. Сотрудники полиции попытались пресечь потасовку, в результате столкновений Головину разбили голову.

    Полицейские заблокировали участников акции протеста на территории театра, из-за чего началась массовая драка активистов и сотрудников полиции.

    Накануне украинские радикалы сорвали концерт Константина Райкина в Одессе. 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #одесса #полиция
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