В Китае спустили на воду первый в мире электрокорабль

Пекин, 18 ноября. В Гуанчжоу инженеры спустили на воду первый корабль, который работает на электроэнергии. Судно достигает 70 метров в длину и 14 метров в ширину, для его управления необходим экипаж из шести человек.

Первое в мире электросудно, спущенное на воду в Китае, способно проплыть 80 километров при полной зарядке. На его борту можно разместить 2 тысячи тонн груза. Разработчики планируют использовать корабль для транспортировки грузов по реке Чжуцзян.

Для зарядки необходимо два часа, за это время обычно происходит погрузка, пишут китайские СМИ. Инженеры полагают, что в будущем электросуда станут пассажирскими, пишет «Подмосковье 360».

World's first 2,000-tonne class electric ship was launched in south China's Guangzhou on Sunday, can travel 80 km after a 2-hour charge pic.twitter.com/TijGdQnD89