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В Китае спустили на воду первый в мире электрокорабль
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    В Китае спустили на воду первый в мире электрокорабль

    17:02  18 Ноября 2017
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    В Китае спустили на воду первый в мире электрокорабль

    Пекин, 18 ноября. В Гуанчжоу инженеры спустили на воду первый корабль, который работает на электроэнергии. Судно достигает 70 метров в длину и 14 метров в ширину, для его управления необходим экипаж из шести человек. 

    Первое в мире электросудно, спущенное на воду в Китае, способно проплыть 80 километров при полной зарядке. На его борту можно разместить 2 тысячи тонн груза. Разработчики планируют использовать корабль для транспортировки грузов по реке Чжуцзян.

    Для зарядки необходимо два часа, за это время обычно происходит погрузка, пишут китайские СМИ. Инженеры полагают, что в будущем электросуда станут пассажирскими, пишет «Подмосковье 360».

    Автор: Ирина Селезнева
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    #китай #электросудно
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