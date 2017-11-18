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Путин открыл памятник Александру III в Ялте
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    Путин открыл памятник Александру III в Ялте

    16:29  18 Ноября 2017
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    Путин открыл памятник Александру III в Ялте

    Ялта, 18 ноября. Президент России Владимир Путин в субботу принял участие в церемонии открытия памятника императору Александру III в парке Ливадийского дворца в Ялте.

    Памятник установлен в парке, где ранее располагалось здание Малого дворца, в котором 1 ноября 1894 года скончался Александр III. Это было излюбленное место пребывания императора в Ливадии. В годы Великой Отечественной войны дворец был разрушен, передает РИА Новости.

    Скульптура, посвященная Александру III, представляет собой горизонтальную стелу и фигуру сидящего императора, опирающегося на меч. На белом мраморном постаменте высечена надпись: «Император всероссийский Александр III» и ниже его знаменитая фраза: «У России есть только два союзника - ее армия и флот».

    На рельефной композиции стелы показаны образы основных достижений времени царствования императора в различных сферах, а также выдающиеся личности той эпохи.

    Монумент украшает флагшток с российским триколором, который стал государственным флагом России при Александре III.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #памятник #ялта #александр iii
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