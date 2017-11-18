Sputnik рассказал, как США нарушают свободу слова

Вашингтон, 18 ноября. Радиостанция Sputnik обвинила Соединенные Штаты в ущемлении свободы слова после того, как Минюст США вынудил сотрудничающую со Sputnik вещательную компанию Reston Translator зарегистрироваться иностранным агентом. Об этом в субботу заявила руководитель редакции Sputnik в США Миндия Гавашели.

По ее словам, Reston Translator не производит радиопередачи Sputnik, а всего лишь транслирует их. Вещание осуществляется в Вашингтоне на частоте 105.5. В итоге вещательная компания решила пойти навстречу Минюсту и зарегистрировалась иностранным агентом.

«У меня создается ощущение, что нас пытаются закрыть. Единственное объяснение состоит в том, что это все просто политически мотивировано. Это — явное нарушение свободы слова», — отметила Гавашели, выступая в эфире Sputnik.

Напомним, что ранее американская компания Twitter запретила публиковать рекламу на официальных аккаунтах радио Sputnik и телеканала RT после того, как российские СМИ обвинили во вмешательстве в выборы в США.