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Sputnik рассказал, как США нарушают свободу слова
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    Sputnik рассказал, как США нарушают свободу слова

    16:26  18 Ноября 2017
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    Sputnik рассказал, как США нарушают свободу слова

    Вашингтон, 18 ноября. Радиостанция Sputnik обвинила Соединенные Штаты в ущемлении свободы слова после того, как Минюст США вынудил сотрудничающую со Sputnik вещательную компанию Reston Translator зарегистрироваться иностранным агентом. Об этом в субботу заявила руководитель редакции Sputnik в США Миндия Гавашели.

    По ее словам, Reston Translator не производит радиопередачи Sputnik, а всего лишь транслирует их. Вещание осуществляется в Вашингтоне на частоте 105.5. В итоге вещательная компания решила пойти навстречу Минюсту и зарегистрировалась иностранным агентом.

    Sputnik рассказал, как США нарушают свободу слова

    «У меня создается ощущение, что нас пытаются закрыть. Единственное объяснение состоит в том, что это все просто политически мотивировано. Это — явное нарушение свободы слова», — отметила Гавашели, выступая в эфире Sputnik.

    Напомним, что ранее американская компания Twitter запретила публиковать рекламу на официальных аккаунтах радио Sputnik и телеканала RT после того, как российские СМИ обвинили во вмешательстве в выборы в США.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #иностранный агент #sputnik #reston translator
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