Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Мошенники лишили двоих жителей Архангельской области 170 тыс. рублей
Политика
Первого украинского чиновника из «черного списка» не пустили в Польшу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Первого украинского чиновника из «черного списка» не пустили в Польшу

    17:37  18 Ноября 2017
    181

    Украинского чиновника из «черного списка» не пустили в Польшу

    Киев, 18 ноября. В субботу польские пограничники не пустили в страну ответственного секретаря украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремету, который стал первым украинцем из черного списка Варшавы, пытавшимся пересечь польскую границу.

    Об этом Шеремета рассказал украинским СМИ в субботу. По его словам, вместе с украинской делегацией он ехал в польский город Ланцут, однако на контрольно-пропускном пункте польские пограничники его задержали, забрали паспорт и сказали ждать начальника смены, который по прибытии сообщил Шеремете, что в течение года въезд на территорию Польши ему запрещен.

    МИД Украины в связи со случившимся вызвало посла Польши. Об этом написала в Twitter официальный представитель ведомства Марьяна Беца.

    «Срочно вызываем посла Польши в Украине в связи с недопуском секретаря Государственной межведомственной комиссии Святослава Шеремету», — сообщила она.

    Напомним, в связи с историческими разногласиями Варшава ранее запретила въезд в Польшу ряду украинских политиков. В списке, кроме Шеремета, оказался глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. О наличии черного списка рассказали польские СМИ. Публиковать его официально Варшава отказывается, желая, чтобы те, кто в список попал, узнавали об этом на границе.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #польша #украина #черный список
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        14:57   18 Ноября 2017
        1522
        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        13:54   18 Ноября 2017
        3528
        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        12:25   18 Ноября 2017
        959
        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        2:33   18 Ноября 2017
        1321