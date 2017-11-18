Первого украинского чиновника из «черного списка» не пустили в Польшу

Киев, 18 ноября. В субботу польские пограничники не пустили в страну ответственного секретаря украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремету, который стал первым украинцем из черного списка Варшавы, пытавшимся пересечь польскую границу.

Об этом Шеремета рассказал украинским СМИ в субботу. По его словам, вместе с украинской делегацией он ехал в польский город Ланцут, однако на контрольно-пропускном пункте польские пограничники его задержали, забрали паспорт и сказали ждать начальника смены, который по прибытии сообщил Шеремете, что в течение года въезд на территорию Польши ему запрещен.

МИД Украины в связи со случившимся вызвало посла Польши. Об этом написала в Twitter официальный представитель ведомства Марьяна Беца.

Терміново викликаємо Посла Польщі в Україні у зв'язку з недопуском секретаря Державної міжвідомчої комісії Святослава Шеремету до Польщі — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) November 18, 2017

«Срочно вызываем посла Польши в Украине в связи с недопуском секретаря Государственной межведомственной комиссии Святослава Шеремету», — сообщила она.

Напомним, в связи с историческими разногласиями Варшава ранее запретила въезд в Польшу ряду украинских политиков. В списке, кроме Шеремета, оказался глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. О наличии черного списка рассказали польские СМИ. Публиковать его официально Варшава отказывается, желая, чтобы те, кто в список попал, узнавали об этом на границе.