Самолеты ВКС РФ нанесли удары по ИГ в районе Абу-Кемаль в Сирии

Дамаск, 18 ноября. Шесть дальних бомбардировщиков ТУ-22М3 нанесли удары по объектам ИГ1 в районе Абу-Кемаль в Сирии, сообщили в Минобороны России.

Самолеты ТУ-22М3 ВКС РФ нанесли удары по объектам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в районе Абу-Кемаль в cирийской провинции Дэйр-эз- Зор. Позиции ИГ атаковали шесть бомбардировщиков ТУ-22М3, уточнили в российском оборонном ведомстве.

1 Организация запрещена на территории РФ.