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Самолеты ВКС РФ нанесли удары по ИГ в районе Абу-Кемаль в Сирии
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    Самолеты ВКС РФ нанесли удары по ИГ в районе Абу-Кемаль в Сирии

    16:15  18 Ноября 2017  /обновлено: 16:33  18 Ноября 2017
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    Самолеты ВКС РФ нанесли удары по ИГ в районе Абу-Кемаль в Сирии

    Дамаск, 18 ноября. Шесть дальних бомбардировщиков ТУ-22М3 нанесли удары по объектам ИГ1 в районе Абу-Кемаль в Сирии, сообщили в Минобороны России. 

    Самолеты ТУ-22М3 ВКС РФ нанесли удары по объектам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в районе Абу-Кемаль в cирийской провинции Дэйр-эз- Зор. Позиции ИГ атаковали шесть бомбардировщиков ТУ-22М3, уточнили в российском оборонном ведомстве.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #вкс рф
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