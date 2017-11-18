ВКС РФ ликвидировали технику и боевиков ИГ в районе Абу-Кемаля в Сирии

Москва, 18 ноября. Бомбардировщики ВКС РФ ликвидировали в районе сирийского Абу-Кемаля скопление живой силы, техники и вооружения террористической организации «Исламское государство», сообщили в министерстве обороны России.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 провели операцию против боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ) в районе города Абу-Кемаль, расположенного в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.

В результате самолетам ВКС РФ удалось уничтожить живую силу, технику и вооружения террористов.

«Уничтожение всех назначенных целей подтверждено средствами объективного контроля, который осуществлялся с помощью специальных технических средств», — констатировали в военном ведомстве России.

После выполнения задач бомбардировщики вернулись на аэродромы базирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.