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ВКС РФ ликвидировали технику и боевиков ИГ в районе Абу-Кемаля в Сирии
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    ВКС РФ ликвидировали технику и боевиков ИГ в районе Абу-Кемаля в Сирии

    16:15  18 Ноября 2017  /обновлено: 16:42  18 Ноября 2017
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    ВКС РФ ликвидировали технику и боевиков ИГ в районе Абу-Кемаля в Сирии

    Москва, 18 ноября. Бомбардировщики ВКС РФ ликвидировали в районе сирийского Абу-Кемаля скопление живой силы, техники и вооружения террористической организации «Исламское государство», сообщили в министерстве обороны России.

    Дальние бомбардировщики Ту-22М3 провели операцию против боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ) в районе города Абу-Кемаль, расположенного в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.

    В результате самолетам ВКС РФ удалось уничтожить живую силу, технику и вооружения террористов.

    «Уничтожение всех назначенных целей подтверждено средствами объективного контроля, который осуществлялся с помощью специальных технических средств», — констатировали в военном ведомстве России.

    ВКС РФ ликвидировали технику и боевиков ИГ в районе Абу-Кемаля в Сирии

    После выполнения задач бомбардировщики вернулись на аэродромы базирования.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #вкс рф #абу-кемаль
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