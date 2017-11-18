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Сочинский хачапури вошел в Книгу рекордов России
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    Сочинский хачапури вошел в Книгу рекордов России

    15:59  18 Ноября 2017
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    Сочинский хачапури вошел в Книгу рекордов России

    Сочи, 18 ноября. Огромный хачапури, приготовленный в Сочи на День города, вошел в российскую Книгу рекордов. Вес изделия составил 230 килограммов, длина хачапури достигает 2,3 метра, ширина – 1,3 метра, высота – 6 сантиметров.

    Около 10 поваров и технологов Сочинского хлебокомбината начали готовить хачапури в субботу в 6.00 утра. На приготовление ушло больше 12 килограммов муки, 16 килограммов сыра и 100 яиц. Всего для рекордного хачапури понадобился 41 килограмм сырья, сообщает RT со ссылкой на администрацию города.

    Хачапури выпекали монолитом в специальной печи, которая по своим свойствам аналогична традиционной русской. Дегустация изделия стала главным событием Дня города в Сочи. Им угостили всех желающих на празднике на площади Южного мола.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сочи #день города #книга рекордов россии #хачапури
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