Сочинский хачапури вошел в Книгу рекордов России

Сочи, 18 ноября. Огромный хачапури, приготовленный в Сочи на День города, вошел в российскую Книгу рекордов. Вес изделия составил 230 килограммов, длина хачапури достигает 2,3 метра, ширина – 1,3 метра, высота – 6 сантиметров.

Около 10 поваров и технологов Сочинского хлебокомбината начали готовить хачапури в субботу в 6.00 утра. На приготовление ушло больше 12 килограммов муки, 16 килограммов сыра и 100 яиц. Всего для рекордного хачапури понадобился 41 килограмм сырья, сообщает RT со ссылкой на администрацию города.

Хачапури выпекали монолитом в специальной печи, которая по своим свойствам аналогична традиционной русской. Дегустация изделия стала главным событием Дня города в Сочи. Им угостили всех желающих на празднике на площади Южного мола.