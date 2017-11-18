Сочинский хачапури вошел в Книгу рекордов России
Сочи, 18 ноября. Огромный хачапури, приготовленный в Сочи на День города, вошел в российскую Книгу рекордов. Вес изделия составил 230 килограммов, длина хачапури достигает 2,3 метра, ширина – 1,3 метра, высота – 6 сантиметров.
Около 10 поваров и технологов Сочинского хлебокомбината начали готовить хачапури в субботу в 6.00 утра. На приготовление ушло больше 12 килограммов муки, 16 килограммов сыра и 100 яиц. Всего для рекордного хачапури понадобился 41 килограмм сырья, сообщает RT со ссылкой на администрацию города.
Хачапури выпекали монолитом в специальной печи, которая по своим свойствам аналогична традиционной русской. Дегустация изделия стала главным событием Дня города в Сочи. Им угостили всех желающих на празднике на площади Южного мола.
Приготовленный в Сочи в День города гигантский хачапури вошел в ... #россия, #город, #власть, #общество, #дирек... https://t.co/toy0TCvSMJ pic.twitter.com/AYFTiDEQZ1— Важные новости! (@irepeater) November 18, 2017