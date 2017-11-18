Убили Одессу: Клинцевич рассказал, что означает срыв концерта Райкина для Украины

Москва, 18 ноября. Люди, стоявшие за Евромайданом на Украине, уничтожили Одессу, которая всегда славилась своей интернациональностью и разнообразием культур. Об этом в субботу заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя срыв концерта Константина Райкина.

«По сути дела убили Одессу, один из самых интернациональных городов мира, сосредоточие множества культур, уникальную, единственную в своем роде цивилизацию», — отметил он.

По словам сенатора, срыв концерта Райкина в Одессе является следствием Майдана, который нанес «страшный удар по культурному генотипу» украинского народа и от которого страна еще долго не сможет оправиться.

Напомним, что ранее члены запрещенной в России украинской националистической группировки «Правый сектор»1 ворвались на концерт Райкина в Одессе и устроили скандал, сорвав представление.

В Одесском академическом украинском театре имени Василько рассказали, что Райкин извинился перед зрителями, сказав «Встретимся в другой раз». Никто из посетителей концерта не возмущался — артисту аплодировали и вручили цветы, передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.