«Знатный зверюга»: россияне остались в восторге от нового А-100

Москва, 18 ноября. Новейший российский самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 совершил свой первый полет. Россияне оставили множество положительных отзывов о многофункциональном «летающем радаре».

«Это что, российский авакс? Ну, это круто, да. Я надеюсь, он серьезно более технологически продвинутый, чем его американский предшественник», — прокомментировал сообщение один из пользователей соцсетей.

это что российский авакс.....ну это круто да....я надеюсь он серьезно более технологически продвинутый чем его американский предшественник....... — Alexander Trimūrti (@AlexanderDrago) November 18, 2017

«Браво, ребята! Летать!» — оставляют юзеры восторженные отзывы.

«Ил-76 - знатный зверюга! В начале 90-х довелось мне на нем четверо суток путешествовать из Германии в Хабаровск. Гораздо комфортнее многих пассажирских», — вспоминает Paul LXXI.

Ранее сообщалось о первом полете новейшего отечественного самолета радиолокационного дозора и наведения А-100, созданного на базе Ил-76МД-90А. В концерне «Вега» рассказали, что разработчики провели необходимые испытания.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что серийные поставки А-100 в войска планируется начать в 2020 году.