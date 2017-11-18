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«Знатный зверюга»: россияне остались в восторге от нового А-100
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    «Знатный зверюга»: россияне остались в восторге от нового А-100

    16:42  18 Ноября 2017
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    Москва, 18 ноября. Новейший российский самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 совершил свой первый полет. Россияне оставили множество положительных отзывов о многофункциональном «летающем радаре».

    «Это что, российский авакс? Ну, это круто, да. Я надеюсь, он серьезно более технологически продвинутый, чем его американский предшественник», — прокомментировал сообщение один из пользователей соцсетей.

    «Браво, ребята! Летать!» — оставляют юзеры восторженные отзывы.

    Соцсети позитивно прокомментировали первый полет А-100

    «Ил-76 - знатный зверюга! В начале 90-х довелось мне на нем четверо суток путешествовать из Германии в Хабаровск. Гораздо комфортнее многих пассажирских», — вспоминает Paul LXXI.

    Соцсети позитивно прокомментировали первый полет А-100

    Ранее сообщалось о первом полете новейшего отечественного самолета радиолокационного дозора и наведения А-100, созданного на базе Ил-76МД-90А. В концерне «Вега» рассказали, что разработчики провели необходимые испытания.

    Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что серийные поставки А-100 в войска планируется начать в 2020 году.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #а-100
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