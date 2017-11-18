3D-модель Пальмиры поможет восстановить город — посол Сирии в РФ

Санкт-Петербург, 18 ноября. Переданная Сирии 3-D модель Пальмиры, созданная специалистами Института истории материальной культуры РАН, поможет запустить проект восстановления города, сообщил посол САР Рияд Хаддад.

В Петербурге проходит Международный культурный форум с участием посла Сирии Рияда Хаддада. Сирийский дипломат прокомментировал помощь России в восстановлении исторического достояния его страны.

«Россия оказывает огромную поддержку на культурном уровне путем создания такого важного проекта, который поддерживает процесс восстановления исторического города. Теперь мы сможем начать практическую работу по его восстановлению», — сказал Хаддад.

Посол выразил надежду на то, что с учетом переданной Россией трехмерной модели Пальмиры город будет восстановлен в первозданном виде. Хаддад отдельно отметил профессионализм пилотов авиагруппы ВКС РФ, которые помогли освободить город, а также саперов за разминирование. Он призвал отслеживать ситуацию на международных аукционах, чтобы вернуть украденные экспонаты в Сирию.