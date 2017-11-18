Дамаск надеется, что конгресс по Сирии даст импульс урегулированию конфликта

Дамаск, 18 ноября. Дамаск рассчитывает, что Конгресс национального сирийского диалога, который пройдет в Сочи, даст импульс урегулированию конфликта в САР, заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад во время VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Хаддад рассказал, чего Дамаск ждет от Конгресса национального сирийского диалога, который запланирован 2 декабря в Сочи.

«Я лично рассчитываю на то, что данный национальный диалог будет мотивацией, даст дополнительный импульс политическому урегулированию событий в Сирии», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что на данный момент идет серьезная работа по подготовке этой встречи. По словам Хаддада, на встрече будет «очень большое количество участников из Сирии», среди которых будут представители как внутренней, так и внешней оппозиции.