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Кучма: Будущее Донбасса зависит от Бога и Путина
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    Кучма: Будущее Донбасса зависит от Бога и Путина

    18:00  18 Ноября 2017
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    Кучма: Будущее Донбасса зависит от Бога и Путина

    Киев, 18 ноября. Перспективы развития событий в Донбассе и на Украине и дальнейшая судьба региона «зависят от Господа Бога и президента России Владимира Путина», заявил бывший президент Украины Леонид Кучма.

    Такое мнение он высказал в Минске на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию военного конфликта в Донбассе.

    «Я несколько раз говорил: все, что происходит в Донбассе, и все перспективы развития событий в регионе зависят от Господа Бога и Путина», — приводит слова Кучмы Rusvesna.

    Бывший глава Украины также отметил, что только благодаря российскому президенту в настоящее время наблюдается прогресс в урегулировании обстановки в Донецке, в частности, намечается процесс по обмену пленными между Киевом, ДНР и ЛНР.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Украине, ДНР и ЛНР еще предстоит согласовать детали обмена пленными. Напомним, в середине этой недели Владимир Путин провел телефонный разговор с главами Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким, в котором сообщил, что поддерживает обмен пленными между конфликтующими сторонами.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #днр #украина #лнр #кучма
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