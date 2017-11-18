Кучма: Будущее Донбасса зависит от Бога и Путина

Киев, 18 ноября. Перспективы развития событий в Донбассе и на Украине и дальнейшая судьба региона «зависят от Господа Бога и президента России Владимира Путина», заявил бывший президент Украины Леонид Кучма.

Такое мнение он высказал в Минске на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию военного конфликта в Донбассе.

«Я несколько раз говорил: все, что происходит в Донбассе, и все перспективы развития событий в регионе зависят от Господа Бога и Путина», — приводит слова Кучмы Rusvesna.

Бывший глава Украины также отметил, что только благодаря российскому президенту в настоящее время наблюдается прогресс в урегулировании обстановки в Донецке, в частности, намечается процесс по обмену пленными между Киевом, ДНР и ЛНР.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Украине, ДНР и ЛНР еще предстоит согласовать детали обмена пленными. Напомним, в середине этой недели Владимир Путин провел телефонный разговор с главами Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким, в котором сообщил, что поддерживает обмен пленными между конфликтующими сторонами.