Москва, 18 ноября. Президент России Владимир Путин отметил значимость Императорского Русского военно-исторического общества в изучение ратной летописи страны в поздравительной телеграмме к участникам торжественного мероприятия.

В Петербурге проходит торжественное мероприятие, приуроченное к 110-летию Императорского Русского военно-исторического общества. Глава государства РФ Владимир Путин отметил роль общества в распространении исторических знаний и популяризации краеведения.

«Общество объединило вокруг своих благородных задач и целей образованных, неравнодушных, искренне любящих Отечество людей», — сказал президент.

Владимир Путин уверен, что общество помогает сохранить связь времен, а его члены выполняют важную работу, сберегая память о подвигах наших предков. Российский лидер подчеркнул необходимость противостоять попыткам переписать историю.