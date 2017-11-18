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Путин отметил работу Императорского Русского военно-исторического общества
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    Путин отметил работу Императорского Русского военно-исторического общества

    16:00  18 Ноября 2017
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    Путин отметил работу Императорского Русского военно-исторического общества

    Москва, 18 ноября. Президент России Владимир Путин отметил значимость Императорского Русского военно-исторического общества в изучение ратной летописи страны в поздравительной телеграмме к участникам торжественного мероприятия. 

    В Петербурге проходит торжественное мероприятие, приуроченное к 110-летию Императорского Русского военно-исторического общества. Глава государства РФ Владимир Путин отметил роль общества в распространении исторических знаний и популяризации краеведения. 

    «Общество объединило вокруг своих благородных задач и целей образованных, неравнодушных, искренне любящих Отечество людей», — сказал президент. 

    Владимир Путин уверен, что общество помогает сохранить связь времен, а его члены выполняют важную работу, сберегая память о подвигах наших предков. Российский лидер подчеркнул необходимость противостоять попыткам переписать историю. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #история
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