«Они должны плакать при звуке гимна!»: украинских школьников заставят любить родину и президента

На днях Верховная рада Украины большинством голосов одобрила законопроект «Об усилении гарантий безопасности детей». Документ предусматривает создание специальной полицейской структуры, в обязанности которой будет входить контроль над «патриотическим воспитанием учеников школ и ПТУ», а также проведение профилактических работ с родителями, не уделяющими должного внимания формированию у своих отпрысков «активной гражданской позиции». Средства на упомянутое нововведение уже заложены в украинский госбюджет на 2018-й год, что обрадовало лидеров местных крайне правых движений. Получится ли у официального Киева и неподконтрольных ему ультранационалистических организаций воспитать «новых патриотов Майдана», выяснял корреспондент Федерального агентства новостей.

В одной из школ Черниговской области разразился грандиозный скандал. В сочинении на тему: «Президент — наша гордость и гарант конституции» десятиклассник Николай С. назвал действующего главу украинского государства «бандеровцем, пришедшим к власти на волне националистической истерии».

«На ковер» к директору учебного заведения был немедленно вызван отец молодого автора. Родителю популярно объяснили, что его сын вряд ли закончит школу с золотой медалью, на которую шел Николай.

«Мне было заявлено, что ребенок, ненавидящий устои государственности, вообще не имеет права на получение аттестата, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН отец десятиклассника. — Обещали заняться и мной лично, проверив на предмет лояльности. Могут написать на производство, и меня уволят с работы».

Проверять степень «лояльности» детей и их родителей будет так называемая «полиция патриотизма». Согласно основным постулатам принятого Верховной радой законопроекта, во главу угла воспитания так называемого «идеального украинского гражданина» ставятся «уважение к руководству страны», «почитание героев, погибших за независимость Украины» и, наконец, «склонность к самопожертвованию во имя будущего отчизны».

«Дети должны плакать при первом же звуке гимна, иначе их нельзя называть украинцами и будущими достойными членами общества, — отмечает куратор «педагогических программ» организации «Правый сектор»1 (запрещена в РФ — прим.) один из авторов документа Мирослав Косар. — А специально обученные правоохранители будут лишь наставлять детей на путь истинный».

На вопрос, какие именно методы станут использовать в своей работе такого рода «наставники», Косар не ответил.

Да этого и не нужно. Как утверждают независимые эксперты, в данном конкретном случае интересы украинских радикалов и официальной власти совпали полностью.

«Команда президента Порошенко методично душит любые проявления инакомыслия. Киев уже не в состоянии воспринимать объективную критику, — сказал Федеральному агентству новостей европейский правозащитник Андерс Берг. — В свою очередь, националисты намерены привлекать на свою сторону молодежь, которая со временем пополнит их ряды. И те, и другие рассчитывают, что уже по окончанию школы молодые люди отправятся в Донбасс — «защищать интересы родины».

Берг с горькой иронией отметил, что участь таких детей, как Николай С., фактически предрешена.

«Им наверняка придется получать дальнейшее образование либо в Российской Федерации, либо в Европе: клеймо «неблагонадежного гражданина» на родине им обеспечено», — отметил он.

Как бы там ни было, но в целом ряде украинских регионов в рамках подготовки к новому учебному году департаменты образования при местных администрациях уже начали планировать сотни «патриотических мероприятий», которые пройдут под контролем нового надзорного органа. Среди них — чтения и спектакли на темы «Россия — страна-агрессор», «Майдан в моем сердце» и даже «Наш президент — залог процветания Украины». К проведению подобных акций планируют присоединиться общество «Просвита» и полувоенизированная организация «Тризуб Степана Бандеры» (запрещена в РФ — прим. ФАН).

С их подачи «уроки патриотизма», возможно, скоро окончательно станут основным школьным предметом.

1 Организация запрещена на территории РФ.