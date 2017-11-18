ВСУ за сутки выпустили свыше 250 боеприпасов по ЛНР
Луганск, 18 ноября. Украинские силовики за прошедшие сутки выпустили по территории ЛНР свыше 250 снарядов, заявил официальный представитель Народной милиции республики подполковник Андрей Марочко.
В оборонном ведомстве ЛНР рассказали, что ВСУ за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня, наблюдается тенденция к эскалации конфликта.
«Обстрелам подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Калиново, Сокольники, Желобок, Долгое, Пришиб и Логвиново», — прокомментировал Марочко.
Киевские силовики использовали 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, зенитные установки, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. По территории республики в общей сложности выпустили более 250 снарядов мин и гранат. Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. Киев инициировал силовую операцию против ДНР и ЛНР в апреле того же года.