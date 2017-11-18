Боец ВСУ погиб при подрыве БТР на украинской мине в Донбассе — командование ДНР

Донец, 18 ноября. Один военнослужащий ВСУ погиб, шестеро пострадали в двух небоевых ЧП в Донбассе, рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, одно происшествие произошло накануне вечером возле села Павлополь, когда украинский бронетранспортер подорвался на украинской же мине. В результате инцидента один боец погиб, трое пострадали.

Второе ЧП произошло в районе села Мариновка к западу от Донецка. Бронетранспортер ВСУ столкнулся с грузовиком КРАЗ, который перевозил украинских солдат. В результате аварии пострадали три человека, сообщает Донецкое агентство новостей.