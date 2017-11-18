Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Боец ВСУ погиб при подрыве БТР на украинской мине в Донбассе — командование ДНР
Новороссия
Боец ВСУ погиб при подрыве БТР на украинской мине в Донбассе — командование ДНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Боец ВСУ погиб при подрыве БТР на украинской мине в Донбассе — командование ДНР

    15:17  18 Ноября 2017
    48

    Боец ВСУ погиб при подрыве БТР на украинской мине в Донбассе — командование ДНР

    Донец, 18 ноября. Один военнослужащий ВСУ погиб, шестеро пострадали в двух небоевых ЧП в Донбассе, рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

    По его словам, одно происшествие произошло накануне вечером возле села Павлополь, когда украинский бронетранспортер подорвался на украинской же мине. В результате инцидента один боец погиб, трое пострадали.

    Боец ВСУ погиб при подрыве БТР на украинской мине в Донбассе — командование ДНР

    Второе ЧП произошло в районе села Мариновка к западу от Донецка. Бронетранспортер ВСУ столкнулся с грузовиком КРАЗ, который перевозил украинских солдат. В результате аварии пострадали три человека, сообщает Донецкое агентство новостей.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #донбасс #басурин #бтр
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        13:54   18 Ноября 2017
        861
        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        12:25   18 Ноября 2017
        637
        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        2:33   18 Ноября 2017
        1187
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        17:48   17 Ноября 2017
        2470