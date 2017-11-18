Стало известно, кто начал стрельбу в ресторане в «Москва‐Сити»

Москва, 18 ноября. Стрельбу по охранникам в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око» в «Москва‐Сити» начала охрана бизнесмена Гавриила Юшваева.

Об этом сообщает «Телеканал 360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ночь на субботу в ресторане Crystal Ballroom в «Москва-Сити» произошел конфликт, который перерос в перестрелку. Шестеро охранников получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. По предварительным данным, в ресторане праздновался юбилей Дмитрия Павлова, возможно, председателя Совета благотворительного фонда его же имени.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». В рамках следственных мероприятий задержаны четверо подозреваемых, а также автомобиль Maybach, водитель которого был причастен к перестрелке. По информации СМИ, владельцем машины является Гаврил Юшваев.

По данным Forbes, Юшваев был одним из инвесторов строительства башни «Око», в которую он вложил средства от продажи компании Polyus Gold.