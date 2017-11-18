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Украина
В Одессе возбудили уголовное дело после срыва спектакля Райкина
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    В Одессе возбудили уголовное дело после срыва спектакля Райкина

    14:56  18 Ноября 2017
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    В Одессе возбудили уголовное дело после срыва спектакля Райкина

    Одесса, 18 ноября. Одесская полиция возбудила уголовное дело после инцидента в Украинском театре, сообщается, что проводится досудебное расследование.

    В Одесса возбудили уголовное дело о хулиганстве после срыва выступления российского артиста, руководителя «Сатирикона» Константина Райкина, пишут украинские СМИ. По словам представителя полиции в Одесской области Любови Гордиевской, заявлений от граждан не поступало, хулиганские действия пресечены.

    «На место происшествия прибыли экипажи полиции и не допустили хулиганских действий, —сказала спикер из Нацполиции. 

    Напомним, что накануне радикалы «Правого сектора»1 (запрещенная в России организация) ворвались в зал театра и начали громко протестовать против выступления Райкина. Несмотря на то, что зрители попытались препятствовать срыву спектакля, российский артист покинул сцену. 

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #одесса #уголовное дело #райкин #хулиганство
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