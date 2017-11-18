В Одессе возбудили уголовное дело после срыва спектакля Райкина

Одесса, 18 ноября. Одесская полиция возбудила уголовное дело после инцидента в Украинском театре, сообщается, что проводится досудебное расследование.

В Одесса возбудили уголовное дело о хулиганстве после срыва выступления российского артиста, руководителя «Сатирикона» Константина Райкина, пишут украинские СМИ. По словам представителя полиции в Одесской области Любови Гордиевской, заявлений от граждан не поступало, хулиганские действия пресечены.

«На место происшествия прибыли экипажи полиции и не допустили хулиганских действий, —сказала спикер из Нацполиции.

Напомним, что накануне радикалы «Правого сектора»1 (запрещенная в России организация) ворвались в зал театра и начали громко протестовать против выступления Райкина. Несмотря на то, что зрители попытались препятствовать срыву спектакля, российский артист покинул сцену.

1 Организация запрещена на территории РФ.