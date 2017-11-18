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Российские ракетные войска станут элементами одной большой разведсистемы
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    Российские ракетные войска станут элементами одной большой разведсистемы

    17:49  18 Ноября 2017
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    Российские ракетные войска станут элементами одной большой разведсистемы

    Москва, 18 ноября. Ракетные войска России в будущем планируется интегрировать в одну большую разведывательно-огневую систему, которая будет управляться единым автоматическим комплексом. Об этом в субботу заявил начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаил Матвеевский.

    «Наш род войск должен стать разведывательно-огневой системой, в которой действительно будут интегрированы средства разведки различных видов, не только средств артиллерийской разведки», — отметил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    Российские ракетные войска станут элементами одной большой разведсистемы

    По словам Матвеевского, автоматизация системы позволит сократить время на принятие решений и подготовку к нанесению ударов. Отдельно начальник ракетных войск отметил важность беспилотников в этой системе, поскольку они повышают точность ударов, позволяют экономить боеприпасы и сокращают время проведения боевой задачи.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #минобороны рф #артиллерия #ракетные войска
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