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Легковушка врезалась в маршрутку в Ростове-на-Дону, есть пострадавшие
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    Легковушка врезалась в маршрутку в Ростове-на-Дону, есть пострадавшие

    14:44  18 Ноября 2017
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    Легковушка врезалась в маршрутку в Ростове-на-Дону, есть пострадавшие

    Ростов-на-Дону, 18 ноября. Легковой автомобиль в субботу врезался в стоящую маршрутку в центре Ростова-на-Дону.

    Как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД, ДТП произошло около 08:30 мск на по Буденновском проспекте. По предварительным данным, водитель Hyundai Accent допустил наезд на стоящий микроавтобус Hyundai County,  котором находились десять человек.

    В результате аварии четыре человека были госпитализированы. В числе пострадавших - водитель и пассажир легкового авто, пассажирка маршрутки и 12-летний мальчик, стоявший неподалеку.

    По факту происшествия проводится проверка.

    Ранее сообщалось, что пять человек погибли в Ростовской области при столкновении пассажирской «Газели» с грузовиком «КамАЗ» в ночь на среду.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #дтп #авария #ростов-на-дону
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