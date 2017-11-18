Легковушка врезалась в маршрутку в Ростове-на-Дону, есть пострадавшие

Ростов-на-Дону, 18 ноября. Легковой автомобиль в субботу врезался в стоящую маршрутку в центре Ростова-на-Дону.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД, ДТП произошло около 08:30 мск на по Буденновском проспекте. По предварительным данным, водитель Hyundai Accent допустил наезд на стоящий микроавтобус Hyundai County, котором находились десять человек.

В результате аварии четыре человека были госпитализированы. В числе пострадавших - водитель и пассажир легкового авто, пассажирка маршрутки и 12-летний мальчик, стоявший неподалеку.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в Ростовской области при столкновении пассажирской «Газели» с грузовиком «КамАЗ» в ночь на среду.