Уфологи представили новое доказательство фальсификации высадки США на Луну в 1969 году

Москва, 18 ноября. Уфологи при изучении снимка, сделанного при высадке космической миссии США на Луну в 1969 году, обнаружили доказательство фальсификации события.

Среди увлеченных космосом до сих пор продолжаются споры, высаживались ли американские астронавты на Луну в 1969 году. Скептики обнаружили новое так называемое доказательство того, что это событие было сфабриковано.

При изучении фотографии, сделанной в тот исторический момент, они обнаружили, что человек, который отражается в скафандре, находится в космосе без специального костюма. Однако стоит отметить, что качество снимка оставляет желать лучшего, поэтому увидеть что-либо конкретное на нем невозможно.