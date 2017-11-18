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Уфологи представили новое доказательство фальсификации высадки США на Луну в 1969 году
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    Уфологи представили новое доказательство фальсификации высадки США на Луну в 1969 году

    14:42  18 Ноября 2017
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    Уфологи представили новое доказательство фальсификации высадки США на Луну в 1969 году

    Москва, 18 ноября. Уфологи при изучении снимка, сделанного при высадке космической миссии США на Луну в 1969 году, обнаружили доказательство фальсификации события.

    Среди увлеченных космосом до сих пор продолжаются споры, высаживались ли американские астронавты на Луну в 1969 году. Скептики обнаружили новое так называемое доказательство того, что это событие было сфабриковано.

    При изучении фотографии, сделанной в тот исторический момент, они обнаружили, что человек, который отражается в скафандре, находится в космосе без специального костюма. Однако стоит отметить, что качество снимка оставляет желать лучшего, поэтому увидеть что-либо конкретное на нем невозможно.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сша #луна #уфологи #1969
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