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Сирия под угрозой терроризма из подполья: корреспондент ФАН посетил заброшенный штаб ИГ у Акербата
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    Сирия под угрозой терроризма из подполья: корреспондент ФАН посетил заброшенный штаб ИГ у Акербата

    15:05  18 Ноября 2017
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    Сирия: корреспондент ФАН посетил заброшенный штаб ИГ у Акербата

    Эксперты российского Центра по примирению сторон вместе с военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) в ходе исследования освобожденных от боевиков «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) территорий в районе Акербата провели осмотр покинутого подземного пункта управления террористов на окраине города. Участие в осмотре также принял корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), после чего прислал в нашу редакцию кадры, сделанные в заброшенном штабе ИГ1.

    Пройти к укрытию исламистов было непросто, поскольку узкий подземный проход был прикрыт большими резервуарами с водой. Затем следующий под землю коридор расширяется и переходит в помещение из нескольких комнат. На записи видно, что внутри прямо на полу были разбросаны простыни, одеяла, обувь и многие другие предметы: очевидно, что террористы спешно покидали свое укрытие. На стенах можно увидеть черное знамя «Исламского государства» и оставленные радикалами надписи. Одна из них, например, гласит — «Настало время для джихада, мы следуем по стопам пророка Мухаммеда», другая — «Мы возьмем весь мир».

    Сирия: корреспондент ФАН посетил заброшенный штаб ИГ у Акербата

    Помимо большой проходной комнаты, которая, как гласит одна из надписей, называлась «комната ожидания», командный пункт состоит из еще четырех помещений. Одно из них — так называемый «главный офис», своего рода «кабинет» лидера. Рядом расположена другая комната, внутри которой военные и эксперты обнаружили большое количество пропагандистских материалов, в которых рассказывается о военных псевдоуспехах боевиков ИГ, а также всевозможных памяток и инструкций, где подробно описывается процесс обезглавливания людей. Также здесь можно найти много литературы, связанной с так называемой «идеологией» группировки, основывающейся на извращенном толковании ислама.

    Сирия: корреспондент ФАН посетил заброшенный штаб ИГ у Акербата

    В третьем помещении наблюдатели обнаружили большое количество документов «шариатского суда» ИГИЛ1. На входе в четвертую комнату была оставлена надпись «финансовая часть». Там находилось множество бумаг и пустых коробок, однако все имеющиеся деньги террористы, очевидно, прихватили с собой. В последней пятой комнате, на стене у которой было написано «входить строго запрещено», также были найдены документы, пропагандистская литература и другие материалы, предназначенные для обучения боевиков. Видимо, исламисты успели забрать некие секретные бумаги или другие материалы, хранившиеся здесь.

    Военнослужащие и эксперты взяли часть документов террористов ИГ с собой, чтобы уже затем подробно изучить их. По словам нашего репортера, все члены группы торопились поскорее покинуть подземный штаб «Исламского государства» и выйти на свет. Это место имеет страшную, гнетущую атмосферу, там, действительно, становится не по себе, отчего хочется быстрее почувствовать чистый воздух.

    Сирия: корреспондент ФАН посетил заброшенный штаб ИГ у Акербата

    Город Акербат, расположенный на востоке провинции Хама в центральной части Сирии, долгое время являлся одним из ключевых оплотов ИГИЛ, служившим удобным плацдармом для атак позиций армии САР близ газовых полей Пальмиры с одной стороны и стратегической магистрали Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия – Хама с другой. Правительственные войска долго не могли приблизиться к важнейшему населенному пункту, однако этим летом благодаря помощи ВКС РФ в регионе был сформирован «Акербатский котел». Город был взят в начале осени, однако территории в его окрестностях по-прежнему контролируются не полностью: в этом районе время от времени все еще отмечается деятельность подпольных ячеек «Исламского государства».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Аоус Сулайман
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #иг #хама #вкс рф #игил #саа #пальмира #акербат #дорога жизни #акербатский котел
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