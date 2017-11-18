Азаров: Украине потребуется 50 лет на восстановление экономики до уровня 2013 года

Москва, 18 ноября. Украине понадобится 50 лет на восстановление экономики до уровня 2013 года. Так считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

На своей странице в Facebook он прокомментировал рост ВВП Украины на 2%. Азаров напомнил, что в 2013 году ВВП страны приближался к 200 миллиардам долларов. После госпереворота на Украине в 2014 году он обрушился и сейчас не достигает и 90 миллиардов долларов. Однако за счет конъюнктуры цен (рост цен на металл) ВВП увеличился на два миллиарда долларов.

«Это что, повод бить в литавры? — констатировал бывший премьер-министр страны. — При таких темпах, чтобы выйти на уровень 2013 года необходимо 50 (!) лет».

Он отметил, что с такими темпами к моменту, когда экономика Украины восстановится, нынешние школьники станут пенсионерами.