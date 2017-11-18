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Украина
Азаров: Украине потребуется 50 лет на восстановление экономики до уровня 2013 года
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    Азаров: Украине потребуется 50 лет на восстановление экономики до уровня 2013 года

    17:49  18 Ноября 2017
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    Азаров: Украине нужно 50 лет, чтобы подняться до уровня экономики 2013 года

    Москва, 18 ноября. Украине понадобится 50 лет на восстановление экономики до уровня 2013 года. Так считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

    На своей странице в Facebook он прокомментировал рост ВВП Украины на 2%. Азаров напомнил, что в 2013 году ВВП страны приближался к 200 миллиардам долларов. После госпереворота на Украине в 2014 году он обрушился и сейчас не достигает и 90 миллиардов долларов. Однако за счет конъюнктуры цен (рост цен на металл) ВВП увеличился на два миллиарда долларов.

    «Это что, повод бить в литавры? — констатировал бывший премьер-министр страны. — При таких темпах, чтобы выйти на уровень 2013 года необходимо 50 (!) лет».

    Он отметил, что с такими темпами к моменту, когда экономика Украины восстановится, нынешние школьники станут пенсионерами.

    Азаров: Украине нужно 50 лет, чтобы подняться до уровня экономики 2013 года

    «Хорошая перспектива? — задал риторический вопрос Азаров. — И все это сотворили Турчинов, Порошенко, Яценюк и Ко. Вот их за эти «успехи» и надо благодарить».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #азаров #ввп #пенсия
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