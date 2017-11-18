Зампред Русско-арабского центра: Главная ошибка — говорить, что в Сирии идет гражданская война

Небольшая аудитория факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета с трудом вмещает всех желающих. Очередная лекция заместителя председателя Русско-арабского культурного центра Ясера Акеля, как всегда, пользуется популярностью. 52-летний Акель в беседе с журналистом Федерального агентства новостей говорит, что хочет донести правду до молодых людей, чья будущая профессия тесно связана с политикой. Только правду, только объективную информацию. В начале лекции он сразу предупреждает, что информации будет много — Сирия страна полиэтническая, социальный состав там тоже очень различается. И то, что государство Сирия — одно из древнейших в нашей цивилизации, тоже имеет большое значение.

«Самая главная ошибка — говорить, что в Сирии идет «гражданская война», это слово я сознательно беру в кавычки, — говорит Ясер Акель слушателям. — Многие СМИ, особенно турецкие, а также израильские и американские, настаивают, что в Сирии идет гражданская война, и постоянно это подчеркивают. Ничего подобного. Армия Сирии воюет исключительно с теми, кто пытается свергнуть законное руководство страны. Я подчеркиваю, и это отражено в резолюции ООН — сирийская армия воюет не с народом, а боевиками ИГИЛ1, и «Джебхат ан-Нусры»1 (обе организации запрещены в РФ — прим. ФАН). Страну просто хотят расколоть».

Говорить, что полуторачасовая лекция Ясера Акеля — это большая политинформация, — глубокое заблуждение. Его монолог звучит только вначале, а дальше — множество вопросов от студентов, в том числе об экономике, религии, даже о спорте.

Естественно, и от политики никуда не уйти. Но политическую информацию Адель подает дозировано. Чуть позже он заметил, что сразу перегружать молодых людей политическими вопросами не стоит. И, как он сам заметил, ему это непросто: с одной стороны, нужно донести как можно больше «политической» правды, с другой — невозможно поступиться важнейшей исторической информацией. Ведь Сирия — одно из древнейших государств на перекрестке важнейших торгово-политических направлений, кроме того, обладающее неимоверными энергетическими запасами. За них сейчас и идет битва. При этом в лекции Ясера Акеля чуть ли не через каждое предложение упоминалась Россия и ее роль в сохранении сирийской государственности. Поговорить с корреспондентом Федерального агентства новостей зампред Российско-арабского центра согласился, не раздумывая.

— Вам приятно видеть в аудитории такое большое количество студентов, которые могли прогулять, но предпочли посетить лекцию по столь серьезной теме?

— Очень приятно, это говорит о том, что эта молодежь интересуется темой Сирии. А, по-моему, сегодня это одна из важнейших геополитических тем современности. Сегодня здесь были магистры, аспиранты — то есть люди, которые вот-вот начнут заниматься реальной политологией, анализом, синтезом. Поэтому я не думаю, что для них информации было слишком много. И еще, если говорить о Сирии, то, по-моему, это нужно делать именно в такой форме. Говорить надо не о чем-то одном, а о комплексных проблемах и вопросах. Ведь все проблемы пересекаются между собой.

— Для вас это первый опыт выступления перед студенчеством?

— Нет, я частый гость в университетах и других учебных заведениях. И я рад, что руководство вузов постоянно меня приглашает. Насколько я понимаю, они видят в этом пользу. Я готов всегда приезжать туда, где хотят слушать правдивую информацию о Сирии.

— Ситуация в Сирии меняется очень быстро, практически каждый день происходит что-то важное. Как вы успеваете не только получать всю последнюю информацию, но и анализировать ее, чтобы преподнести студентам?

— Много источников, знакомые, телефонные звонки, СМИ, плюс личные связи.

1 Организация запрещена на территории РФ.