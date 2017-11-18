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Сирия новости 18 ноября 16.30: операция ВКС РФ у границы с Ираком, в Дейр-эз-Зоре убит сирийский журналист
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    Сирия новости 18 ноября 16.30: операция ВКС РФ у границы с Ираком, в Дейр-эз-Зоре убит сирийский журналист

    16:30  18 Ноября 2017
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    Операция ВКС РФ близ границы с Ираком

    Сирия, 18 ноября. В ходе столкновений между САА и ИГ1 недалеко от Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре был убит сирийский фотокорреспондент. ИГ понесло потери в результате авиаударов ВКС РФ у сирийско-иракской границы. САА предотвратила атаку «Нусры»*** в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: провели боевые вылеты в северной части провинции Хама; нанесли значительный урон ИГ в предместьях города Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают столкновения с исламистами на северо-востоке Дамаска; нанесли авиаудары по позициям «Ан-Нусры» на юго-востоке Идлиба.

    «Исламское государство»: противостоит САА и ее союзникам в районе Абу Кемаля в провинции Дейр-эз-Зор.

    «Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на окраине района Лерамун в городе Алеппо; оказалась под ударами армии САР у населенных пунктов Масхара и Умм Батна в провинции Эль-Кунейтра.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Не прекращаются боестолкновения между правительственными войсками и исламистами вооруженной оппозиции на северо-востоке Дамаска в районе Восточной Гуты. Согласно информации оппозиционного новостного агентства Syrian Revolution News Network, в то время как артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по укрепрайонам боевиков на окраине квартала Айн-Тарма, сирийские ВВС наносят авиаудары по позициям радикалов недалеко от населенного пункта Ирбин. Данных о нанесенном боевикам уроне пока не поступало.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR) сообщает о том, что правительственные силы открыли огонь по группе исламистов, принадлежащих к числу боевиков террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», которые намеревались атаковать опорные пункты армии САР у квартала Лерамун на северо-западе административного центра провинции. О потерях со стороны САА не сообщалось.

    Представители Минобороны Российской Федерации заявили, что за последние 24 часа еще две деревни подписали соглашение о прекращении военных действий в Алеппо. Деревни Мадархана и Аль-Джара приняли решение соблюдать режим тишины. Таким образом, в целом к плану перемирия теперь присоединились 2773 населенных пункта.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    По данным оппозиционных СМИ — Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека и Syrian Revolution News Network, на севере провинции разворачиваются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами «Джебхат Ан-Нусры», стоящей во главе коалиции «Тахрир Аш-Шам». Как передает SOHR, части САА обстреляли позиции радикалов вблизи населенного пункта Тейр Маале. Также отмечается вооруженное противостояние в районе поселения Аль-Машруа. Тем не менее правительственные информационные порталы не подтверждают данную информацию.

    Между тем, согласно информации военного источника в социальной сети Twitter (SteeleM35085377), конвой с гуманитарной помощью от Сирийского арабского Красного Полумесяца (САКП) направляется в сторону города Ар-Растан. Напомним, благодаря содействию российского Центра по примирению враждующих сторон на севере Хомса появилась еще одна зона деэскалации, где запрещены любые боевые действия.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Telegram-канал (ammarjohmani) сообщает о том, что в ходе вооруженных столкновений между террористами «Исламского государства»1 и подразделениями САР, выступающими при поддержке проасадовских отрядов, был убит фотокорреспондент Мухаммад Яхья Хенблас родом из населенного пункта Нубль в провинции Алеппо. Инцидент произошел недалеко от пограничного города Абу Кемаль в деревне Аль-Хамадан. Напомним, Абу Кемаль перешел под контроль армии САР более недели назад, однако в окрестностях города все еще остаются некоторые отряды террористической группировки. Как передает информационное агентство Al Masdar News, российские бомбардировщики провели боевые вылеты в местах дислокации ИГИЛовцев в районе сирийско-иракской границы. В результате воздушной атаки были уничтожены ряд командных пунктов и несколько бронемашин ИГИЛ1. Кроме того, боевики понесли потери в живой силе.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Информагентство SOHR сообщает об авиаударах сирийских военных самолетов по опорным пунктам антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» на окраинах города Синджар, расположенного в юго-восточной части региона. О нанесенном исламистам уроне не сообщается. Напомним, территории провинции Идлиб входят в одну из зон безопасности, однако в отношении группировки «Джебхат Ан-Нусра»1, возглавляющей террористический альянс, режим прекращения огня не действует.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков недалеко от населенного пункта Аль-Латамина на севере Хамы, заявляет новостное агентство Masar Press Net, подконтрольное вооруженной оппозиции.

    Также сообщается об авиаударах российской авиации к северо-востоку от столицы провинции на пустынных территориях, где расположены военные объекты исламистской организации «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Сведения об итогах боевых вылетов в настоящий момент формируются. Ранее правительственной армии при помощи ВКС РФ удалось освободить такие населенные пункты как Сарха Аш-Шималия, Аль-Хазим, Рабда, Каср Али  и Аль-Хадария.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Карта военных действий — Эль-Кунейтра

    SOHR сообщает об артиллерийских обстрелах Сирийской арабской армии (САА) укрепрайонов «Джебхат Ан-Нусры» вблизи населенных пунктов Масхара и Умм Батна, расположенных восточнее административного центра региона. Напомним, около недели назад боевики провели масштабную атаку на позиции САА в городе Хадер, задействовав смертников. В результате нападения погибли не только военнослужащие САР, но и мирные жители. Вследствие этого, а также из-за постоянных разведывательных вылетов дронов Израиля, поддерживающего исламистов, правительственные войска открыли предупредительный огонь.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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