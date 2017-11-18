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Пальмира в 3D: трехмерную модель города передали Сирии специалисты из РФ
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    Пальмира в 3D: трехмерную модель города передали Сирии специалисты из РФ

    14:17  18 Ноября 2017
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    Пальмира в 3D: трехмерную модель города передали Сирии специалисты из РФ

    Санкт-Петербург, 18 ноября. Российские специалисты разработали ландшафтно-архитектурную трехмерную модель современного состояния сирийской Пальмиры, сообщил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский во время VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

    Пиотровский во время пленарного заседания «Сохранения объектов культурного наследия в зонах вооруженных конфликтов» обратил внимание на ситуацию вокруг древней Пальмиры в Сирии, которая сильно пострадала от рук террористов. Он констатировал, то эксперты Института истории материальной культуры РАН разработали 3D-модель Пальмиры.

    «Весь мир должен объединиться, чтобы помочь нам возродить памятники Пальмиры… — цитирует Пиотровского РИА Новости. — Сейчас мы торжественно представляем и передаем нашим сирийским коллегам материалы, которые подготовлены нашими специалистам, – это самая лучшая ландшафтно-архитектурная 3D-модель Пальмиры».

    Пальмира в 3D: трехмерную модель города передали Сирии специалисты из РФ

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сирия #петербург #пальмира #пиотровский #модель
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