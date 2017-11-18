Пальмира в 3D: трехмерную модель города передали Сирии специалисты из РФ

Санкт-Петербург, 18 ноября. Российские специалисты разработали ландшафтно-архитектурную трехмерную модель современного состояния сирийской Пальмиры, сообщил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский во время VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Пиотровский во время пленарного заседания «Сохранения объектов культурного наследия в зонах вооруженных конфликтов» обратил внимание на ситуацию вокруг древней Пальмиры в Сирии, которая сильно пострадала от рук террористов. Он констатировал, то эксперты Института истории материальной культуры РАН разработали 3D-модель Пальмиры.