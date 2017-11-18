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Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет
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    Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

    13:54  18 Ноября 2017
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    Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

    Москва, 18 ноября. В концерне «Вега» сообщили о первом полете новейшего отечественного самолета радиолокационного дозора и наведения А-100. Разработчики провели необходимые испытания аэродинамики воздушного судна, авионики и целевой аппаратуры РТК.

    Российский самолет А-100 создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, 18 ноября был проведен первый полет воздушного судна. По данным пресс-службы концерна «Вега», инженеры проверили аэродинамические характеристики самолета, авионику и радиотехнический комплекс.

    Самолет получил новое оборудование, которое позволяет увеличить радиолокационное поле. Пилот А-100 может сопровождать воздушные цели, участвовать в наведении на цели на земле и на море. Отмечается, что новейшее судно должно сменить А-50 и А-50У. Серийная сборка машин будет запущена к 2020 году.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #самолет #а-100
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