Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Боец ВСУ погиб при подрыве БТР на украинской мине в Донбассе — командование ДНР
Новости Сирии
Косачев ответил США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Косачев ответил США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

    14:57  18 Ноября 2017
    51

    Косачев ответил США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

    Москва, 18 ноября. Вашингтон обвинил Москву в неуважении к памяти жертв атаки с применением химоружия в Сирии, поскольку Россия наложила вето на механизм ООН-ОЗХО по расследованию инцидентов. По мнению сенатора Константина Косачева, США пытаются использовать комиссию ООН-ОЗХО, чтобы доказать правоту своих решений, принятых после 4 апреля.

    Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление Вашингтона о «неуважении» России к жертвам химатак в Сирии. По словам парламентария, он готов подписаться под каждым словом заявления Белого дома при условии, что оно будет обращено к самим США.

    Косачев подчеркнул, что Вашингтон использует механизм расследования инцидентов в Сирии для доказательства собственной правоты. Напомним, что после сообщений о гибели 80 человек в Хан-Шейхун провинции Идлиб, американские военные нанесли удар по базе ВВС Сирии «Шайрат». Косачев считает, что США используют миссию ООН-ОЗХО, чтобы оправдать свои действия. 

    «Так, как это происходило до сих пор, неприемлемо. Отсюда и занятая Россией позиция. И именно российская позиция в пользу жертв соответствующей атаки, в пользу народа Сирии, в пользу объективной истины»,  — резюмировал российский сенатор, его слова приводит RT

    Косачев ответил США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #косачев
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        13:54   18 Ноября 2017
        861
        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        12:25   18 Ноября 2017
        637
        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        2:33   18 Ноября 2017
        1187
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        17:48   17 Ноября 2017
        2470