Москва, 18 ноября. Вашингтон обвинил Москву в неуважении к памяти жертв атаки с применением химоружия в Сирии, поскольку Россия наложила вето на механизм ООН-ОЗХО по расследованию инцидентов. По мнению сенатора Константина Косачева, США пытаются использовать комиссию ООН-ОЗХО, чтобы доказать правоту своих решений, принятых после 4 апреля.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление Вашингтона о «неуважении» России к жертвам химатак в Сирии. По словам парламентария, он готов подписаться под каждым словом заявления Белого дома при условии, что оно будет обращено к самим США.

Косачев подчеркнул, что Вашингтон использует механизм расследования инцидентов в Сирии для доказательства собственной правоты. Напомним, что после сообщений о гибели 80 человек в Хан-Шейхун провинции Идлиб, американские военные нанесли удар по базе ВВС Сирии «Шайрат». Косачев считает, что США используют миссию ООН-ОЗХО, чтобы оправдать свои действия.