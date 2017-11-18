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Новороссия
Боец ВСУ погиб при подрыве БТР на украинской мине в Донбассе — командование ДНР
Новороссия
Донбасс сегодня: «Гвоздики» и «Акации» идут на Донецк, морпехи ВСУ попали в плен к «Азову»
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    Донбасс сегодня: «Гвоздики» и «Акации» идут на Донецк, морпехи ВСУ попали в плен к «Азову»

    15:01  18 Ноября 2017
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    Донбасс сегодня: «Гвоздики» и «Акации» идут на Донецк, морпехи ВСУ попали в плен к «Азову»

    Донбасс, 18 ноября. ДНР и ЛНР под огнем минометов. ВСУ подставляют «правосеков»*. ЛНР опровергла обвинения в обстреле Попасной. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    За минувшие сутки 25 населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории ДНР и ЛНР было выпущено более 600 мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из минометов калибром 120 и 82 мм, запрещенных минскими соглашениями.

    В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно использовали штатные вооружения боевых машин пехоты, зенитные установки типа ЗУ-23-2, гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего военнослужащие ВСУ и национальной гвардии Украины 44 раза нарушили режим тишины.

    В руководстве Луганской народной республики заявили об увеличении количества обстрелов населенных пунктов ЛНР в связи со сменой руководителя так называемой АТО. Новым командующим стал генерал-лейтенант Михаил Забродский. Факт увеличения огневой активности ВСУ подтверждается СЦКК (Совместным центром контроля и координации режима прекращения огня) и СММ (Специальной мониторинговой миссией) ОБСЕ на Украине.

    Оперативная обстановка

    ДНР передала ОБСЕ разведданные

    Командование ВСУ продолжает сосредоточение запрещенного минскими соглашениями вооружения вблизи линии соприкосновения, сообщает командование ДНР. Разведкой ДНР зафиксированы и переданы представителям ОБСЕ данные о местоположении украинских САУ «Акация» и «Гвоздика», а также ЗРК «Оса».

    Кроме того, миссия ОБСЕ выявила отсутствие 130 единиц тяжелого вооружения ВСУ в местах хранения. Это буксируемые гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубицы Д-30, танки Т-64, РСЗО «Град», минометы и противотанковые пушки.

    ДНР передала ОБСЕ разведданные

    ВСУ подставляют «правосеков»*

    По данным военной разведки ДНР, подразделения ВСУ, дислоцированные на передовой, все чаще устраивают ловушки отрядам военного крыла запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор». Это происходит обычно после обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов ДНР.

    Так, артиллеристы 25 овдбр (отдельной десантно-штурмовой бригады) ВСУ после нанесения несанкционированных огневых ударов из артиллерии 122 мм по территории ДНР решили снять с себя ответственность и переложили вину за обстрелы на подразделения «Правого сектора»1, дислоцированные в зоне ответственности бригады.

    Как отмечают в оперативном командовании ДНР, после каждой такой «подставы» от ВСУ, «правосеков» вызывают в штаб 25-й бригады для проведения разбирательств по фактам обстрелов, к которым они непричастны.

    ВСУ подставляют «правосеков»

    «Азов» против морпехов ВСУ

    Недавний визит президента Украины Петра Порошенко в Мариуполь для поздравления украинских военных с днем морской пехоты прошел на фоне открытой конфронтации между 36 обр МП (отдельной бригады морской пехоты) ВСУ и полка «Азов». Эту информацию сообщили в оперативном командовании ДНР.

    Причиной конфронтации стало задержание на блокпосту бойцами «Азова» военнослужащих морской пехоты ВСУ с большим количеством оружия и боеприпасов в грузовике без сопроводительных документов. Инцидент произошел 9 ноября близ Мариуполя.

    На данный момент пехотинцы и оружие находятся под арестом у «Азова», а между командирами этих соединений ведутся переговоры об освобождении задержанных за определенный выкуп. Отмечается также, что командиром 36 обр МП поставлена задача подготовки подразделения для возможного силового штурма расположения «Азова» в Мариуполе.

    «Азов» против морпехов ВСУ

    Провокация не удалась

    С целью убедить «западных партнеров» Украины предоставить Киеву летальное вооружение командование ВСУ совместно с украинскими СМИ устроили очередную провокацию, считают в оборонном ведомстве ЛНР.

    В пятницу одновременно с информацией о визите делегации США в Киев украинские СМИ опубликовали информацию о якобы имевшем место артиллерийском обстреле со стороны ЛНР населенного пункта Попасная, находящегося под контролем ВСУ. Спикер нацполиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай опубликовала соответствующую информацию у себя на странице в социальной сети. При этом в артобстреле она прямо обвинила военнослужащих народной милиции ЛНР. Заметим, эти обвинения были выдвинуты еще до появления первых результатов расследования, проверок и экспертиз.

    Провокация не удалась

    В оперативном командовании ЛНР категорически опровергли обвинения украинской стороны. Военные ЛНР заявили, что их артиллерийские орудия находятся в местах отведения, предусмотренных минскими соглашениями, а поэтому не могли нанести удар по подконтрольной Украине территории. Наблюдатели ОБСЕ в своих отчетах также подтверждают отсутствие техники и вооружений ЛНР вне мест хранения.

    Провокация не удалась

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Николай Романенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #ато #всу #донбасс #лнр
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