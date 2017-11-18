Донбасс сегодня: «Гвоздики» и «Акации» идут на Донецк, морпехи ВСУ попали в плен к «Азову»

Донбасс, 18 ноября. ДНР и ЛНР под огнем минометов. ВСУ подставляют «правосеков»*. ЛНР опровергла обвинения в обстреле Попасной. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 25 населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории ДНР и ЛНР было выпущено более 600 мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из минометов калибром 120 и 82 мм, запрещенных минскими соглашениями.

В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно использовали штатные вооружения боевых машин пехоты, зенитные установки типа ЗУ-23-2, гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего военнослужащие ВСУ и национальной гвардии Украины 44 раза нарушили режим тишины.

В руководстве Луганской народной республики заявили об увеличении количества обстрелов населенных пунктов ЛНР в связи со сменой руководителя так называемой АТО. Новым командующим стал генерал-лейтенант Михаил Забродский. Факт увеличения огневой активности ВСУ подтверждается СЦКК (Совместным центром контроля и координации режима прекращения огня) и СММ (Специальной мониторинговой миссией) ОБСЕ на Украине.

ДНР передала ОБСЕ разведданные

Командование ВСУ продолжает сосредоточение запрещенного минскими соглашениями вооружения вблизи линии соприкосновения, сообщает командование ДНР. Разведкой ДНР зафиксированы и переданы представителям ОБСЕ данные о местоположении украинских САУ «Акация» и «Гвоздика», а также ЗРК «Оса».

Кроме того, миссия ОБСЕ выявила отсутствие 130 единиц тяжелого вооружения ВСУ в местах хранения. Это буксируемые гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубицы Д-30, танки Т-64, РСЗО «Град», минометы и противотанковые пушки.

ВСУ подставляют «правосеков»*

По данным военной разведки ДНР, подразделения ВСУ, дислоцированные на передовой, все чаще устраивают ловушки отрядам военного крыла запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор». Это происходит обычно после обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов ДНР.

Так, артиллеристы 25 овдбр (отдельной десантно-штурмовой бригады) ВСУ после нанесения несанкционированных огневых ударов из артиллерии 122 мм по территории ДНР решили снять с себя ответственность и переложили вину за обстрелы на подразделения «Правого сектора»1, дислоцированные в зоне ответственности бригады.

Как отмечают в оперативном командовании ДНР, после каждой такой «подставы» от ВСУ, «правосеков» вызывают в штаб 25-й бригады для проведения разбирательств по фактам обстрелов, к которым они непричастны.

«Азов» против морпехов ВСУ

Недавний визит президента Украины Петра Порошенко в Мариуполь для поздравления украинских военных с днем морской пехоты прошел на фоне открытой конфронтации между 36 обр МП (отдельной бригады морской пехоты) ВСУ и полка «Азов». Эту информацию сообщили в оперативном командовании ДНР.

Причиной конфронтации стало задержание на блокпосту бойцами «Азова» военнослужащих морской пехоты ВСУ с большим количеством оружия и боеприпасов в грузовике без сопроводительных документов. Инцидент произошел 9 ноября близ Мариуполя.

На данный момент пехотинцы и оружие находятся под арестом у «Азова», а между командирами этих соединений ведутся переговоры об освобождении задержанных за определенный выкуп. Отмечается также, что командиром 36 обр МП поставлена задача подготовки подразделения для возможного силового штурма расположения «Азова» в Мариуполе.

Провокация не удалась

С целью убедить «западных партнеров» Украины предоставить Киеву летальное вооружение командование ВСУ совместно с украинскими СМИ устроили очередную провокацию, считают в оборонном ведомстве ЛНР.

В пятницу одновременно с информацией о визите делегации США в Киев украинские СМИ опубликовали информацию о якобы имевшем место артиллерийском обстреле со стороны ЛНР населенного пункта Попасная, находящегося под контролем ВСУ. Спикер нацполиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай опубликовала соответствующую информацию у себя на странице в социальной сети. При этом в артобстреле она прямо обвинила военнослужащих народной милиции ЛНР. Заметим, эти обвинения были выдвинуты еще до появления первых результатов расследования, проверок и экспертиз.

В оперативном командовании ЛНР категорически опровергли обвинения украинской стороны. Военные ЛНР заявили, что их артиллерийские орудия находятся в местах отведения, предусмотренных минскими соглашениями, а поэтому не могли нанести удар по подконтрольной Украине территории. Наблюдатели ОБСЕ в своих отчетах также подтверждают отсутствие техники и вооружений ЛНР вне мест хранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.