Четверо подозреваемых задержаны после перестрелки в бизнес-центре «Москва-Сити»

Москва, 18 ноября. В столице задержаны четверо предполагаемых участников перестрелки в ресторане бизнес-центра «Москва-Сити», сообщила представитель главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержаны четверо мужчин по подозрению в совершении указанного преступления, — констатировала представитель следствия, — один из которых госпитализирован».

Отмечается, что в ближайшее время подозреваемых в участии в перестрелке в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око» доставят в отдел следственного комитета для проверки на причастность к перестрелке в бизнес-центре, передает РИА Новости.