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Четверо подозреваемых задержаны после перестрелки в бизнес-центре «Москва-Сити»
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    Четверо подозреваемых задержаны после перестрелки в бизнес-центре «Москва-Сити»

    14:02  18 Ноября 2017
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    Четверо подозреваемых задержаны после перестрелки в бизнес-центре «Москва-Сити»

    Москва, 18 ноября. В столице задержаны четверо предполагаемых участников перестрелки в ресторане бизнес-центра «Москва-Сити», сообщила представитель главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

    «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержаны четверо мужчин по подозрению в совершении указанного преступления, — констатировала представитель следствия, — один из которых госпитализирован».

    Четверо подозреваемых задержаны после перестрелки в бизнес-центре «Москва-Сити»

    Отмечается, что в ближайшее время подозреваемых в участии в перестрелке в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око» доставят в отдел следственного комитета для проверки на причастность к перестрелке в бизнес-центре, передает РИА Новости.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #задержание #перестрелка #ск рф #москва-сити #подозреваемые
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