Пугачева и Галкин обвенчались в подмосковном храме

Москва, 18 ноября. Российская певица Алла Пугачева и сатирик Максим Галкин обвенчались по православному обряду через шесть лет после заключения брака, о событии артист написал на своей странице в Instagram.

Родственники и близкие друзья четы Аллы Пугачевой и Маскима Галкина присутствовали на церемонии венчания артистов в Подмосковье. Российский сатирик опубликовал в соцсетях короткий ролик из православного храма. Среди присутствовавших были и дети супружеской пары — Лиза и Гарри.

«У нас радостное светлое событие! Мы венчались», — написал Галкин.

Напомним, что юморист — пятый муж Пугачевой, они поженились в 2011 году, в 2013 году на свет появились двойняшки.