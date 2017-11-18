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Общество
Пугачева и Галкин обвенчались в подмосковном храме
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    Пугачева и Галкин обвенчались в подмосковном храме

    13:16  18 Ноября 2017
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    Пугачева и Галкин обвенчались в подмосковном храме

    Москва, 18 ноября. Российская певица Алла Пугачева и сатирик Максим Галкин обвенчались по православному обряду через шесть лет после заключения брака, о событии артист написал на своей странице в Instagram.

    Родственники и близкие друзья четы Аллы Пугачевой и Маскима Галкина присутствовали на церемонии венчания артистов в Подмосковье. Российский сатирик опубликовал в соцсетях короткий ролик из православного храма. Среди присутствовавших были и дети супружеской пары — Лиза и Гарри.

    «У нас радостное светлое событие! Мы венчались», — написал Галкин. 

    Напомним, что юморист  — пятый муж Пугачевой, они поженились в 2011 году, в 2013 году на свет появились двойняшки.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #галкин #пугачева
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