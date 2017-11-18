Москва стала лидером по выполнению майских указов Путина
Москва, 18 ноября. Компания «Медиалогия» представила рейтинг субъектов России по выполнению майских указов президента страны Владимира Путина. Москва возглавила этот список.
«Медиалогия» провела в октябре исследование и представила рейтинг субъектов страны по показателям в экономической и социальной сферах.
В экономической сфере с индексом 1433,3 лидирует столица страны, второе место по этому направлению досталось Татарстану (785), а Ингушетия с индексом 669 получила бронзу. В социальной сфере Москва имеет индекс 5899,8, Татарстан — 2121,5, а Республика Саха — 1860,1.
В целом по России реальные зарплаты увеличились на 2,5% за счет замедления инфляции более чем в два раза. Центробанк прогнозирует улучшение ситуации до конца года за счет бюджетного сектора.
Напомним, Путин 7 мая 2012 года подписал 11 майских указов, которые должны быть выполнены до 2020 года.