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Механизм ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии прекратил работу
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    Механизм ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии прекратил работу

    12:51  18 Ноября 2017
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    Механизм ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии прекратил работу

    Нью-Йорк, 18 ноября. Совет Безопасности ООН не смог продлить мандат миссии ООН-ОЗХО по расследованию инцидентов с химическим оружием в Сирии. Несмотря на четыре попытки продлить полномочия механизма, СМР формально прекратил работу. 

    Срок полномочий Совместного механизма ООН и ОЗХО истек в 08:00 по московскому времени, после того как члены Совбеза ООН не смогли прийти к консенсусу. По словам представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, сейчас решаются административные вопросы, но комиссия лишилась полномочий.

    Напомним, что накануне российская сторона в Совете заблокировала проект резолюции Японии о продлении работы комиссии на 30 дней. Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье проведут переговоры министры внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана накануне встречи лидеров стран-гарантов в Сочи. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #совбез оон
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