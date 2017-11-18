Механизм ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии прекратил работу

Нью-Йорк, 18 ноября. Совет Безопасности ООН не смог продлить мандат миссии ООН-ОЗХО по расследованию инцидентов с химическим оружием в Сирии. Несмотря на четыре попытки продлить полномочия механизма, СМР формально прекратил работу.

Срок полномочий Совместного механизма ООН и ОЗХО истек в 08:00 по московскому времени, после того как члены Совбеза ООН не смогли прийти к консенсусу. По словам представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, сейчас решаются административные вопросы, но комиссия лишилась полномочий.

Напомним, что накануне российская сторона в Совете заблокировала проект резолюции Японии о продлении работы комиссии на 30 дней. Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье проведут переговоры министры внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана накануне встречи лидеров стран-гарантов в Сочи.