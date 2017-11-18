«Константин Аркадиевич слишком заигрался»: Милонов назвал срыв концерта Райкина пиар-ходом

В Одессе украинские радикалы сорвали концерт российского актера и режиссера Константина Райкина, который должен был выступить с моноспектаклем. Они обвинили Райкина в том, что он якобы «неправильно» с их точки зрения ответил на вопрос «Чей Крым?» (в 2014 году артист высказался в поддержку воссоединения Крыма с Россией). История со срывом концерта Райкина на Украине похожа на пиар-ход самого артиста, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Мне кажется, что срыв концерта Райкина в Одессе — это, возможно, элемент пиара, потому что в последнее время Константин Аркадиевич заигрался слишком, и он захотел, наверно, себе таким образом создать имидж все-таки не окончательного русофоба, не скатываться до состояния [музыканта Андрея] Макаревича, — такое мнение высказал Виталий Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей. —Это еще связано с тем, что для Райкина этот русофобский статус сейчас крайне невыгоден, хотя он [Райкин] таковым является, поскольку сейчас там [в возглавляемом Райкиным театре «Сатирикон»], как оказалось, предоставлять финансовую отчетность никто не хочет. И, понятно, что если ко всему прочему вмешается и его антигосударственная позиция, которая, по сути, у него уже давно присутствует, но он ее не особо афиширует, то тогда для него все будет совсем печально».

По словам Виталия Милонова, двойственную позицию Константина Райкина не захотят принять ни в России, ни на Украине.

«Надо помнить, что предатели — они же никогда не получают счастья, — отметил Виталий Милонов. — Они и для своих являются предателями, и для врагов они являются такими же предателями. Их не уважают. Так что статус у Райкина самый незавидный. Его не будут приветствовать на Украине, как, возможно, ему бы хотелось. Но его там тоже не будут принимать за своего. Вот такая горькая незавидная судьба. Надо помнить всегда, что человек, который пошел по пути предательства, — это был такой апостол Иуда — он же счастья-то не приобрел».

На видеозапись инцидента со срывом концерта Константина Райкина попал момент, когда несколько десятков молодых людей, выкрикивая проукраинские лозунги, заходят в зал и устраивают скандал, вступая в спор со зрителями, которые пришли на спектакль. Полицейские, вызванные зрителями, предпочли не вмешиваться в происходящее. В результате концерт был отменен. Как позже сообщили в полиции Одессы, среди радикалов, сорвавших концерт Райкина, был Сергей Стеренко, ранее возглавлявший одесское отделение запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор»1.

А вот высказывания Константина Райкина по поводу Крыма и Украины, сделанные им в одном из интервью в июне 2014 года:

«Думаете, я в какой-то части своей натуры не радуюсь, что Крым стал теперь российским? Да радуюсь, конечно!»

«Когда я узнал, что мы не будем вообще вмешиваться в дела Украины, когда там начались какие-то националистические настроения, первое, что я подумал: «А как же русские люди? Как же русский город Севастополь, который я так люблю?» А вообще, все, что происходит на Украине, для меня это ужасная рана».

Несколько дней назад Константин Райкин записал видеообращение, в котором сообщил о множестве проверок в возглавляемом им театре «Сатирикон». Райкин расценил это как якобы «месть» министра культуры РФ Владимира Мединского. По мнению режиссера, проблемы начались после его резкого выступления на съезде Союза театральных деятелей.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение высказалось подавляющее большинство крымчан.

1 Организация запрещена на территории РФ.