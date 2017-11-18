Полиция задержала одного из участников перестрелки в «Москва-Сити»

Москва, 18 ноября. Правоохранительных органам Москвы удалось задержать одного и предполагаемых участников перестрелки на территории «Москва-Сити», сообщили в главном управлении МВД РФ по столице.

Сотрудники полиции остановили автомобиль на Кутузовском проспекте. По их данным, в салоне Toyota Land Cruiser находился один из участников перестрелки в «Москва-Сити», передает «Подмосковье 360».

В розыске остаются еще пять автомобилей, среди которых Maybach, Lexus и «Лада Приора». В городе объявлен план «Перехват», пишет ТАСС.

Конфликт произошел накануне, 17 ноября, в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око». Сотрудники охраны сообщили посетителям о неправильной парковке, после чего завязался конфликт. В результате стрельбы пострадали шесть человек, в частности двое сотрудников Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.