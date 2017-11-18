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Евкуров рассказал о связи напавших на пост ДПС в Ингушетии с ИГ
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    Евкуров рассказал о связи напавших на пост ДПС в Ингушетии с ИГ

    12:35  18 Ноября 2017
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    Евкуров рассказал о связи напавших на пост ДПС в Ингушетии с ИГ

    Нальчик, 18 ноября. Боевики, совершившие нападение на пост ДПС в Назрановском районе Ингушетии 5 ноября, были связаны с членами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров.

    Два жителя Ингушетии 5 ноября совершили нападение на сотрудников полиции в поселке Яндаре. В результате подрыва самодельного взрывного устройства, шестеро правоохранителей получили ранения, один погиб. Нападавших ликвидировали при столкновении. По предварительным данным, мощность бомбы составляла около 10 кг в тротиловом эквиваленте.

    Силовики Ингушетии задержали пять человек, которые подозреваются в пособничестве боевикам. По словам главы республики Юнуса-Бека Евкурова, уничтоженные при атаке боевики и несколько задержанных связаны с ИГИЛ1. Ранее в Ингушетии объявили в международный розыск 90 человек за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов. 

    Евкуров рассказал о связи напавших на пост ДПС в Ингушетии с ИГ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #иг #ингушетия
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