Евкуров рассказал о связи напавших на пост ДПС в Ингушетии с ИГ

Нальчик, 18 ноября. Боевики, совершившие нападение на пост ДПС в Назрановском районе Ингушетии 5 ноября, были связаны с членами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Два жителя Ингушетии 5 ноября совершили нападение на сотрудников полиции в поселке Яндаре. В результате подрыва самодельного взрывного устройства, шестеро правоохранителей получили ранения, один погиб. Нападавших ликвидировали при столкновении. По предварительным данным, мощность бомбы составляла около 10 кг в тротиловом эквиваленте.

Силовики Ингушетии задержали пять человек, которые подозреваются в пособничестве боевикам. По словам главы республики Юнуса-Бека Евкурова, уничтоженные при атаке боевики и несколько задержанных связаны с ИГИЛ1. Ранее в Ингушетии объявили в международный розыск 90 человек за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.