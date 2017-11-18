Прохожий нашел древнегреческое захоронение на пляже в Евпатории

Симферополь, 18 ноября. Древнегреческую плитовую могилу нашли на пляже в Евпатории. Край плиты заметил случайный прохожий и сообщил об этом сотрудникам местного краеведческого музея.

Прибывшие на место работники музея и научные сотрудники Института археологии Крыма РАН установили, что находка относится к концу IV – началу III века до н.э., когда на территории современной Евпатории находился античный город Керкинитида, сообщается на сайте администрации города.

Внешне обнаруженная плитовая могила напоминает ящик, длина ее – 1,2 метра. В могиле также нашли игральные кости (астрагалы), два сосуда и маленькую монету, которые были помещены в нее в качестве погребального инвентаря. Предположительно, это было детское захоронение.

В администрации города уточнили, что ранее подобных находок в данном районе не было: в античные времена берег моря был гораздо дальше, поэтому сейчас многое может находиться под водой.

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